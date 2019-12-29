Я/Мы малыш Йода: как «Мандалорец» покорил всю галактику

Осторожно! В материале содержатся незначительные спойлеры к первому сезону «Мандалорца»! Если вы не хотите ничего знать о сюжете, вместо чтения этого текста можете ознакомиться с нашим списком 20 лучших сериалов 2019 года.

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После того как «Звездные войны» перешли в распоряжение корпорации Disney, франшизу сильно штормило. «Пробуждение силы» проглотили более-менее все, на «Последних джедаях» довольные критики поссорились с разочарованными зрителями, с выходом девятого эпизода расстановка сил поменялась: пресса в ужасе, нормальные люди счастливы. С полнометражными спин-оффами тоже все вышло неоднозначно: ни по «Изгою-один», ни по «Хану Соло» консенсуса не возникло, но скорее нет, чем да.

На этом фоне особенно забавно то, что все лучшее в сегодняшних «Звездных войнах» внезапно обосновалось в других медиумах: видеоиграх и сериалах. После двух сомнительных частей «Battlefront» компания Electronic Arts разразилась во всех отношениях отличной экшн-адвенчурой «Jedi: Fallen Order». «Мышиный дом» под конец 2019-го запустил собственный стрим-сервис Disney+ с одним-единственным флагманским проектом — «Мандалорцем». Сперва затея казалась самоубийственной: онлайн-кинотеатр появился чуть позже Apple TV+, у которого уже на старте были несколько громких сериалов, а еще и денег за подписку просил гораздо больше. Тем не менее ставка сыграла: похождения межгалактического охотника за головами обошли по популярности даже «Очень странные дела».

close Кадр из сериала «Мандалорец» (2019) Кадр из сериала «Мандалорец» (2019) Lucasfilm Ltd.

Теперь, когда первый сезон «Мандалорца» завершился, объяснить причину такого бума, конечно, проще. По большому счету от него никто ничего особенного не ждал, а сам он ни на что особенное не претендовал. Неизвестно, кого за это хвалить, — главу Disney Боба Айгера или шоураннера Джона Фавро («Железный человек», «Книга джунглей»), — но кому-то явно нужно выписать новогоднюю премию. В первую очередь «Мандалорец» подкупает именно своей необязательностью. Сознательно или нет — сериал игнорирует все тенденции современной индустрии. Здесь не поднимаются важные актуальные вопросы, не вскрываются социальные нарывы, не ставятся диагнозы обществу. Вместо этого — простодушные приключения, приключения и еще раз приключения; иногда случаются перестрелки и что-нибудь взрывается.

«Мандалорец» довольно старомоден даже на уровне структуры: он построен по тому же принципу, что и какие-нибудь «Секретные материалы», — то есть, некоторые эпизоды продвигают основной сюжет, а некоторые посвящены «монстрам недели». При этом шоу не ощущается как (псевдо)ностальгическое вроде упомянутых «Очень странных дел»; напротив, парадоксальным образом сериал выглядит очень свежо. В определенном смысле его ближайший собрат — франшиза «Джон Уик», которая тоже как будто не в курсе всего произошедшего за последние лет 30, что оказывает на зрителя терапевтический эффект. Пересечений немного, но они есть: в обоих случаях речь идет об угрюмом наемнике-одиночке, который идет против правил своей гильдии и в результате на некоторое время становится экскомьюникадо. Кроме того, героев Киану Ривза и Педро Паскаля роднят нежные чувства к милым зверушкам — собакам и йодам (у расы нет конкретного названия, поэтому пока так).

close Кадр из сериала «Мандалорец» (2019) Кадр из сериала «Мандалорец» (2019) Lucasfilm Ltd.

Здесь на ум приходит еще одна громкая новинка — «Ведьмак» от Netflix. Там тоже можно наставить галочек: хмурый наемник-одиночка, идущий по пути ронина, — есть, ребенок со сверхсилой на попечении — есть, даже драконы (как бы) — есть. Это один из многих поводов включить «Мандалорца»: по сути, из него получился «Ведьмак» здорового человека, а не Лорен Шмидт Хиссрич, поэтому всем разочарованным экранизацией Анджея Сапковского есть чем заняться. А еще малыш Йода куда очаровательней слоняющейся по лесам принцессы Цири. Нет никаких сомнений в тотальной манипулятивности этого существа, призванного продать «диснеевские» игрушки всем детям на планете, но сопротивляться его коварству нет ни желания, ни сил. Это самое милое, что появлялось на любых экранах в уходящем году, — точка.

Скажем проще: причин не смотреть «Мандалорца» нет. Он отлично воспринимается в отрыве от основной саги, поэтому даже если вы принципиально игнорировали все, что в ней происходило после Лукаса, можно смело усаживаться за сериал. Кроме того, тут в принципе отсутствуют какие-либо раздражающие факторы, способные возмутить особо чувствительных фанатов. Надругательств над каноном не наблюдается, зато есть любовные подтрунивания — вроде сцены, посвященной тому, как штурмовики исправно мажут при стрельбе из бластера (эту серию снял, конечно, Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Тор: Рагнарек»)).

close Кадр из сериала «Мандалорец» (2019) Кадр из сериала «Мандалорец» (2019) Lucasfilm Ltd.

Принципиальное отличие «Мандалорца» от киношной трилогии сиквелов заключается в том, что он не перерабатывает материал оригинальных эпизодов, а обращается к тем вещам, которые их вдохновляли изначально. Да, пасхалок для поклонников саги тут навалом, но они всегда сохраняют статус крохотных подмигиваний. Зато подлинно киноманского счастья в сериале хоть отбавляй: уши классики спагетти-вестернов и самурайских фильмов встречаются на каждом шагу, один эпизод по сути пересказывает «Семь самураев» Акиры Куросавы, а глобально все шоу выступает реинкарнацией «Меча отмщения». Отдельное удовольствие — поклоны лукасовской тусовке во главе со Стивеном Спилбергом: в финале пилотной серии «Мандалорец» воспроизводит кадр из «Инопланетянина», во второй цитирует «Индиану Джонса». Даже саундтрек здесь не полагается на наследие Джона Уильямса и вообще не похож ни на что, что звучало до этого в «Звездных войнах», но при этом кажется предельно аутентичным.

В результате складывается почти басенная ситуация. Кинотрилогия из кожи вон лезет, чтобы стать похожей на оригинальные фильмы Лукаса, — но выходит так себе. Сериал вроде как вообще не старается, но по духу остается верен «Новой надежде». Формально в «Мандалоце» тоже много краденного (а где, простите, нет), однако после него не возникает чувства, будто тебе продали фильм, который ты уже видел, просто в новом разрешении. Как говорил один мудрый угнот, корабль разграблен, а не уничтожен, — надо сказать, с такими вот джавами очень приятно иметь дело. Поэтому если вы до сих пор не решили, кому в праздники подкинуть чеканную монету, знайте, что в далекой-далекой галактике одному охотнику за головами надо сына кормить.