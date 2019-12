Плейлист недели: Масло черного тмина, Джеймс Блейк и 070 Shake

Kaytranada — «Puff Lah»

Диджей и битмейкер из Монреаля Луи Кевин Селестин, известный как Kaytranada, представил клип на инструментальный трек «Puff Lah». В неоновом минималистичном видео человек сидит под фонарным столбом, а камера время от времени переворачивается с ног на голову (осторожно: может закружиться голова). На прошлой неделе артист выпустил пластинку «Bubba», в которую вошли 11 композиций с узнаваемым хаус- и хип-хоп-звучанием. По традиции в записи приняли участие много громких имен, включая Тинаше, Кали Учис, Эстель, Фаррелла Уильямса, SiR, а также рэперов GoldLink и Мика Дженкинса.

Масло черного тмина — «Associate»

«Не грустный, а серьезный», — поет Масло черного тмина в новой композиции «Associate». Еще один мрачный сингл от главного рэп-открытия 2019-го в уходящем году в копилку. В июле этого года казахстанский хип-хоп-исполнитель выпустил дебютный альбом «Kensshi»: 30-минутный эксперимент, получивший смешанные отзывы слушателей, в котором Айдын смело соединяет трип-хоп, джаз и, конечно же, рэп.

070 Shake — «Under The Moon»

Подписантка лейбла Канье Уэста «G.O.O.D Music» Даниэла Бальбуэна (она же 070 Shake), чей голос звучит в альбомах «ye» самого Канье и «Daytona» Пуши Ти, отметилась новым синглом и клипом к нему «Under The Moon»: романтичная история об отношениях под луной, с синтезаторной партией и излюбленным автотюном. В следующем году вокалистка представит дебютный альбом, в который также войдут недавние синглы «Morrow» and «Nice to Have».

Popcaan — «Elevate»

Ямайский продюсер Popcaan представил микстейп «Vanquish» — первая полноформатная работа артиста в жанре дэнсхолл на лейбле Дрейка «Ovo Sound». Сам музыкант назвал релиз «рождественским подарком» своим преданным фанатам. Он известен по песне «Controlla» с четвертого студийного альбома Дрейка «Views».

Vacant — «Guidance»

Лондонский продюсер Джейк Маккинсон, более известный как Vacant, обнародовал мини-релиз «Belong», в который вошли восемь треков. Любителям фьюче-гэридж в духе Burial слушать обязательно.

Джеймс Блейк — «I'll Come Too»

Британский мультиинструменталист Джеймс Блейк решил не заморачиваться над новым клипом и отвести главную роль не людям, а птицам. В основу экранизацию «I'll Come Too» легли архивные съемки «Планета Земля» телеканала BBC, в центре которого оказался птичий любовный треугольник. Песня вошла в альбом «Assume Form», номинированный на премию «Грэмми» как «лучший альтернативный альбом».

Дакука — «Да по дворам»

Для тех, кто помнит Дакуку (DaKooka) времен акустической музыки: украинская певица записала две трогательные композиции «Да по дворам» и «Слаб» в формате студийного лайва.