В США освободят задержанного по делу о стрельбе в университете

Задержанного по делу о стрельбе в Брауновском университете освободят

Задержанный после стрельбы в Брауновском университете в городе Провиденс (штат Род-Айленд, США) будет освобожден из-под стражи. Об этом заявил мэр города Бретт Смайли, передает ТАСС.

Подозреваемый был задержан в воскресенье, 14 декабря. По словам начальника полиции Провиденса Оскара Переса, задержанному около 20 лет.

«В скором времени мы отпустим из-под стражи человека, представляющего интерес для следствия», — сказал градоначальник на пресс-конференции.

Тем временем генпрокурор Род-Айленда утверждает, что улики, собранные в рамках расследования, указывают «в другом направлении».

Стрельба в учебном заведении произошла 13 декабря. В ходе атаки два человека не выжили, а девять получили ранения. Практически все жертвы — студенты университета. По информации журналистов, семеро из раненых находятся в тяжелом состоянии. После совершения преступления злоумышленник скрылся и находился в розыске.

