Сафонова замазали на групповом фото игроков «ПСЖ»

Российского вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова замазали на общей фотографии футболистов команды. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

На видеоролике, опубликованном в Stories клуба в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), российский игрок присутствует, а вот на общей фотографии, которая опубликована в профиле, уже нет, хотя должен стоять за Хвичей Кварацхелией и Лукой Шевалье. При этом канал указывает, что российского игрока замазали, причем неудачно — убрали голову и туловище, а ноги остались.

С чем связана такая акция, парижский клуб не объяснил.

13 декабря «ПСЖ» обыграл «Мец» в 16-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу парижского клуба. Сафонов вышел в стартовом составе команды третий раз подряд.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне чемпионата Франции Сафонов дебютировал в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

Также Сафонов провел встречу Лиги чемпионов против испанского «Атлетика» (0:0). Сафонов спас свою команду после удара со штрафного.

Ранее появилась информация, что Сафонов сыграет за «ПСЖ» в финале Межконтинентального кубка.