Украина отказалась от создания экономической зоны в Донбассе

Politico: Украина отвергла план Трампа о свободной экономической зоне в Донбассе
Gleb Garanich/Reuters

Украина отвергла инициативу президента США Дональда Трампа о создании демилитаризованной свободной экономической зоны. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник.

По словам неназванного французского чиновника, в рамках плана по урегулированию конфликта президент США Дональд Трамп предложил Киеву создать свободную экономическую зону на территориях, которые в настоящее время остаются предметом спора. Предполагается, что эта зона должна быть демилитаризованной. Согласно публикации Politico, Украина отклонила это предложение.

При этом 12 декабря издание писало, что именно Украина предложила США создать на территории Донбасса демилитаризованную свободную экономическую зону. Предполагалось, что американские компании в этом случае смогут инвестировать в регион.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что ему неизвестно, кто будет управлять этой территорией. При этом накануне британская газета The Telegraph писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков заявил, что Донбасс рано или поздно полностью станет российским.

