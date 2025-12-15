На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван тип деменции, который часто диагностируют неправильно

A&D: деменцию с тельцами Леви часто пугают с болезнью Альцгеймера
Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Кентукки сообщили, что лимбическая возрастная энцефалопатия с тельцами Леви (LATE) часто ошибочно диагностируется как болезнь Альцгеймера, хотя эти состояния имеют разную биологическую природу. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

LATE является распространенной формой возрастной деменции — она поражает значительную долю людей старше 65 лет. По оценкам исследователей, LATE может быть причиной 15% всех случаев деменции. При этом симптомы LATE — ухудшение памяти, нарушения речи, проблемы с концентрацией и мышлением — практически неотличимы от болезни Альцгеймера.

Ключевое различие заключается в механизме болезни. Болезнь Альцгеймера связана с накоплением амилоида, тогда как LATE вызывается отложением белка TDP-43. Скопления TDP-43 приводят к атрофии мозга, прежде всего в областях, отвечающих за память, таких как гиппокамп и миндалевидное тело. Несмотря на поражение одних и тех же структур, LATE обычно прогрессирует медленнее и чаще развивается у людей старше 85 лет.

По словам авторов, проблема неверной диагностики особенно важна на фоне появления новых препаратов, нацеленных на амилоидные бляшки. Пациенты с LATE могут получать лечение, которое не воздействует на основную причину деменции. Более того, примерно у 40% людей с деменцией LATE сочетается с другими патологиями мозга, формируя смешанную деменцию.

Исследователи отмечают, что окончательно подтвердить LATE можно только после смерти пациента, однако прижизненная диагностика возможна с помощью комплексного обследования, включающего когнитивные тесты и нейровизуализацию.

Ранее был назван простой способ диагностировать состояние мозга за 15 секунд.

