В Совфеде спрогнозировали создание «евроНАТО»

Сенатор Пушков: в Европе могут создать евроНАТО для Украины
Владимир Трефилов/РИА Новости

Евросоюз может превратиться в военный блок в виде «евроНАТО» — альянса, который не будет включать в себя США. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Признавая невозможность вступления Украины в НАТО, Еврокомиссия намерена придать военное измерение Евросоюзу в виде «реальных войск и реальных военных возможностей» для поддержки Украины. Этот замысел уже не раз обсуждался ведущими странами ЕС и Британией (так называемая «коалиция желающих»). Он также может стать основой процесса превращения ЕС в военный блок в виде «евроНАТО» (то есть НАТО минус США)», — написал Пушков.

Пушков напомнил о словах руководителей ЕС, которые заявляют о том, что Запад в виде тесного альянса «закончился», для Европы завершился период «Pax Americana» («Американского мира») и теперь она должна «полагаться на собственные силы». Пушков уверен, что «это и есть доктринальная основа политики постепенного превращения Евросоюза в военный альянс».

Заявление о том, что для Европы закончилась эпоха «Pax Americana» («Американского мира»), на съезде Христианско-социального союза (ХСС) сделал канцлер Германии Фридрих Мерц. Он подчеркнул, что Европа должна подготовиться к фундаментальным изменениям в отношениях с США, а также к «росту угроз со стороны России». Комментируя это выступление, Пушков также отметил, что слова Мерца являются «серьезным признанием крупного геополитического сдвига».

Ранее в Германии предупредили об опасности мирного плана США.

