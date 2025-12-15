Volkswagen впервые за 88 лет закроет завод в Германии

Автопроизводитель Volkswagen закроет один из своих заводов в Дрездене. Об этом пишет Financial Times (FT).

«Volkswagen закроет cо вторника производство автомобилей на своем заводе в Дрездене», — говорится в публикации.

Отмечается, что компания пошла на такие меры впервые за 88-летнюю историю автомобильного производства. Завод закроют в рамках сокращения 35 тысяч сотрудников Volkswagen в ФРГ.

Авторы публикации подчеркивают, что решение было связано с финансовыми трудностями из-за падения продаж в Китае и Европе. Еще одной причиной стали высокие импортные тарифы со стороны США.

Как отметил аналитик Bernstein Стивен Рейтман, VW пытается сократить расходы и увеличить операционную прибыль.

До этого «Газета.Ru» выяснила, что крупнейшие европейские автопроизводители закончили 2024 год в минусе: спад продаж наблюдается у BMW, Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen, а также у концерна Stellantis, который включает такие европейские марки, как Peugeot, Citroen, Fiat и Opel. Европейцы сдают позиции на крупнейшем в мире китайском рынке.

Ранее юрист рассказала о рисках ввоза автомобиля из Европы.