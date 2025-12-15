На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сийярто обвинил Европу в открытой провокации войны с Россией

Сийярто: Европа открыто провоцирует войну с Россией и хочет сорвать переговоры
true
true
true
close
Bernadett Szabo/Reuters

Страны Западной Европы открыто провоцируют войну с Россией и хотят сорвать переговоры о мире на Украине, Венгрия не допустит втягивания себя в конфликт. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в своем видеообращении в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, повторяется то, что происходило после стамбульских переговоров 2022 года и после саммита на АляскеБрюссель намеревается сорвать мирные переговоры.

«Западно-европейские политики также уже в открытую провоцируют войну и в открытую хотят втянуть всю Европу в войну с Россией», — заявил он.

Министр считает, что Венгрия должна остаться в стороне и противостоять давлению Запада, чтобы не оказаться втянутой в чужую войну.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что изъятие замороженных российских активов со стороны Евросоюза (ЕС) будет равносильно объявлению войны России. По его словам, изъятие сотен миллиардов евро, принадлежащих государству, неминуемо повлечет за собой ответные действия.

Затем Петер Сийярто устроил в соцсети X перепалку со своим польским коллегой Радославом Сикорским по этому поводу. В ответ на слова Орбана Сикорский отреагировал фразой: «Виктор заработал свой орден Ленина». На это ответил Сийярто. Он написал, что Польша «действительно хочет войны России и Европы».

Ранее Лавров заявил о готовности России ответить Европе на военные действия.

