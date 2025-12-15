Захарова: Россия не будет замалчивать убийства журналистов на Украине

Россия не будет замалчивать убийства журналистов на Украине и будет добиваться наказания для виновных в этих преступлениях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы не станем замалчивать эту порочную и аморальную практику <…> Все виновные в этих жестоких злодеяниях будут установлены и понесут заслуженное наказание», — пообещала Захарова.

По ее словам, сознательное замалчивание этих преступлений со стороны западных правозащитных организаций подталкивает украинских неонацистов к новым расправам. Дипломат подчеркнула, что ответственность за гибель журналистов должны разделить с Киевом его западные покровители.

В частности, в конце марта в Белгородской области, на границе с Украиной, погибла военный корреспондент Анна Прокофьева. Девушке было 35 лет. Съемочная группа подорвалась на вражеской мине. Находившийся с Анной оператор Дмитрий Волков был ранен.

Анна окончила РУДН по специальности «Журналистика», свободно владела испанским языком. Работала в испанской редакции агентства «Россия Сегодня». С 2023 года была военным корреспондентом на Первом канале, вела репортажи из зоны специальной военной операции.

Комментируя эту ситуацию, Мария Захарова заявила, что Киев прицельно уничтожает журналистов и правовые принципы, которые должны их защищать.

Ранее в зоне СВО погиб 28-летний корреспондент «Известий» Александр Федорчак.