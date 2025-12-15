Кот оказался внутри работающей стиральной машины и выжил

В Китае домашний кот по кличке Цзинтяо выжил после того, как оказался внутри работающей стиральной машины на несколько минут, пишет South China Morning Post.

Владелица кота рассказала, что была шокирована, обнаружив своего питомца в стиральной машине, когда доставала из нее одежду. Женщина вспоминает, что его нос был красным, и она не сразу осмелилась сразу тронуть питомца, опасаясь возможных травм.

Позже женщина уточнила, что кот отделался лишь незначительными травмами лап и полностью восстановился. Китаянка пообещала впредь внимательнее следить за машиной, чтобы избежать подобных инцидентов.

Тем не менее, публика резко раскритиковала владелицу за халатность. Некоторые комментаторы обвинили ее в жестоком обращении с животным, отмечая, что кота следовало сразу показать ветеринару для проверки на внутренние травмы. Другие подчеркнули необходимость проверки барабана перед стиркой, чтобы домашние питомцы не оказались в опасной ситуации.

Ранее семья нашла своего потерянного кота спустя 10 лет.