На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кот оказался внутри работающей стиральной машины и выжил

SCMP: в Китае хозяйка нашла своего кота в работающей стиральной машине
true
true
true
close
Douyin

В Китае домашний кот по кличке Цзинтяо выжил после того, как оказался внутри работающей стиральной машины на несколько минут, пишет South China Morning Post.

Владелица кота рассказала, что была шокирована, обнаружив своего питомца в стиральной машине, когда доставала из нее одежду. Женщина вспоминает, что его нос был красным, и она не сразу осмелилась сразу тронуть питомца, опасаясь возможных травм.

Позже женщина уточнила, что кот отделался лишь незначительными травмами лап и полностью восстановился. Китаянка пообещала впредь внимательнее следить за машиной, чтобы избежать подобных инцидентов.

Тем не менее, публика резко раскритиковала владелицу за халатность. Некоторые комментаторы обвинили ее в жестоком обращении с животным, отмечая, что кота следовало сразу показать ветеринару для проверки на внутренние травмы. Другие подчеркнули необходимость проверки барабана перед стиркой, чтобы домашние питомцы не оказались в опасной ситуации.

Ранее семья нашла своего потерянного кота спустя 10 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами