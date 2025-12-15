В Минобороны рассказали о сбитых за четыре часа дронах

Силы ПВО за четыре часа сбили 16 беспилотников над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны днем 15 декабря перехватили и уничтожили над регионами России 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что дроны были уничтожены в период с 8:00 до 12.:00 (по московскому времени).

Как сообщили в Минобороны России, период с 7:00 до 8:00 мск, 15 декабря, военные уничтожили над Россией 16 беспилотников ВСУ.

В ночь на 15 декабря силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 130 украинских беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 15 декабря на подлете к городу сбили 21 украинский дрон.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме назвали «жестом отчаяния» удары БПЛА ВСУ по России.