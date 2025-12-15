Массовое ДТП парализовало движение в Москве, есть пострадавшие

В Москве массовое ДТП затруднило движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Несколько крупных ДТП в столичном регионе. <…> На Новорижском шоссе на мосту через Москву-реку столкнулись по меньшей мере 5 машин, пострадали 2 человека», — говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время перекрыто три полосы, движение транспорта сильно затруднено.

До этого в Москве на МКАД грузовики попали в массовое ДТП. На опубликованных в сети кадрах видно, что три автомобиля получили повреждения. На месте аварии работают сотрудники экстренных медицинских служб, спасатели и работники Госавтоинспекции. По данным канала, в результате произошедшего один человек оказался зажат в кабине «Газели»: он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, в Татарстане легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе. На кадрах с места ДТП видно, что легковая машина получила серьезные повреждения.

Ранее автомобиль с волгоградцем вспыхнул после тарана монумента.