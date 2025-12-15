В Германии узнали позицию Зеленского по выборам на Украине и членству в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Берлине по урегулированию украинского конфликта якобы готов согласиться при определенных обстоятельствах на проведение выборов главы государства в течение 100 дней и отказ от вступления в НАТО. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Что это за обстоятельства, не уточняется. Собеседник издания также рассказал, что украинские власти согласны пойти на «заморозку» нынешней линии соприкосновения, однако отказываются вывести свои войска с оставшейся под их контролем территории Донбасса.

11 декабря Зеленский допустил референдум по вопросу контроля над Донбассом, подчеркнув, что решать судьбу региона должен народ его страны. США предложили создать демилитаризованную «свободную экономическую зону». При этом за день до этого британская газета The Telegraph писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России.

Ранее в Киеве объяснили решение Зеленского вынести вопрос уступок на референдум.