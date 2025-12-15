«Не готовы слушать ложь и клевету»: Плющенко о фигуристке Костылевой и ее матери

Плющенко заявил, что готов работать с фигуристкой Костылевой, но не с ее матерью

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил, что готов продолжить работу с 14-летней фигуристкой Еленой Костылевой, однако не хочет контактировать с ее матерью Ириной. Его слова приводит РИА Новости.

«Я готов работать со своей спортсменкой, и моя команда готова. Я не отказываюсь от Лены. Но мы не готовы работать, сотрудничать и пересекаться с ее мамой. Мы не готовы слушать эту ложь и клевету. Каждый день рассказываются истории и придумки, не соответствующие действительности», — заявил он.

Костылева-старшая после выступления дочери в Минске запретила ей участвовать в шоу Плющенко, а самого тренера обвинила в том, что он оставил фигуристку без зарплаты.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

В конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Ранее мать Костылевой заявила, что не собирается вести переговоры с Плющенко.