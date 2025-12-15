На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Польши исключил Европу из переговоров по Украине

Навроцкий: лишь Россия, Украина и США вправе обсуждать территориальные уступки
Brian Snyder/Reuters

Обсуждение территориальных уступок со стороны Украины должно вестись исключительно между Москвой, Киевом и Вашингтоном. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью порталу Wirtualna Polska.

«Территориальные вопросы должны обсуждаться исключительно между США, Украиной и Россией», — сказал он, исключив из этих переговоров Европу.

Также Навроцкий объяснил отсутствие Варшавы в числе участников переговоров по Украине. По его словам, это связано с ослабевшим авторитетом премьер-министра Польши Дональда Туска среди западных партнеров.

В то же время Навроцкий заявил, что он сам мечтает сесть за один стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине с лидерами России, США и представителями Киева.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис назвал переговоры по Украине без участия России имитацией дипломатии и «бродячим цирком». По его словам, европейцы допустили критическую ошибку, перекрыв все каналы связи с РФ. Они даже не пытаются понять, о чем думают русские, чтобы приблизиться к компромиссу, указал эксперт.

Меркурис считает, что в результате европейцы и украинцы «ездят по кругу» и постоянно возвращаются, думая, что добились прогресса. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, слушая европейских друзей, «не готов сдвинуться ни на дюйм» в мирных переговорах.

Ранее Ушаков допустил ухудшение мирного плана США после контактов с Украиной и Европой.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
