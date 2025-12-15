В Одессе продолжают фиксироваться проблемы с водой

«Страна.ua»: в Одессе продолжаются проблемы с водой после ударов по энергетике

В Одессе на Украине продолжаются проблемы с водой после массированных ударов по энергетике. Об этом в Telegram-канале пишет украинское издание «Старана.ua».

«В Одессе продолжаются проблемы с водой после массированных ударов по энергетике на выходных», — говорится в публикации.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявляет, что привозит в город автоцистерны с водой.

13 декабря в результате ночных и утренних ударов большая часть Одессы оказалась без электроснабжения, тепла и воды, городской транспорт полностью остановлен, а больницы переведены на автономное питание. Украинские СМИ и эксперты назвали атаку самой масштабной с начала спецоперации РФ.

За день до этого в порту Черноморска, расположенного вблизи Одессы, атаке ВС РФ подверглось турецкое судно с грузом генераторов. Военкор Сладков назвал это «сатисфакцией» за отсутствие реакции Анкары на удары по танкерам РФ в Черном море. МИД Турции призвал к скорейшему прекращению конфликта на Украине после удара по судну в порту Черноморск.

Ранее в Урюпинске из-за атаки БПЛА загорелась нефтебаза и объявили эвакуацию.