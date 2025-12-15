Юноша, напавший на учительницу, «пикал» на металлодетекторе, но его не остановили

Mash: в школе, где подросток напал на учительницу, работал металлодетектор

В школе Петербурга, где школьник напал на учительницу, были установлены рамки на входе. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, металлодетектор работал. При этом, когда подросток проходил через него, то «запищал», но никто якобы не придал этому значения.

Как рассказали сами учащиеся, они иногда приносили на уроки ножи. Каких-либо замечаний на входе не было.

Отмечается, что на безопасность школа тратит около 30 миллионов рублей в год, из них 15 миллионов уходили на тревожные кнопки и выезд Росгвардии. Охрана в школе должна была работать круглосуточно.

Нож в школу один из учеников пронес сегодня утром. Он, по данным СМИ, пришел исправить оценку к учительнице математики. В какой-то момент молодой человек напал на нее и нанес удар в спину.

Известно, что мама ученика работает в этой же школе. Сам напавший якобы испытывал серьезное давление из-за грядущих экзаменов и плотного графика.

