Российским бойцам в Белогоровке Луганской народной республики (ЛНР) приходилось жечь пластиковые трубы, чтобы согреться. Об этом сообщает RT в Telegram-канале.

По словам замкомандира спецназа «Ахмат» с позывным «Гром», в холодное время года у бойцов ВС РФ не было ни дров, ни чего-либо другого, чтобы согреться, потому они жгли пластиковые трубы с толстой стенкой, которые нашли на меловом заводе в Белогоровке.

Спецназовец добавил, что бойцы также с трудом заходили в населенный пункт. Им приходилось ползти 2,5 км по трубе диаметром 1,2 м, после необходимо было проскочить по открытой простреливаемой местности до следующей трубы.

До этого «Гром» также рассказывал, что группе штурмовиков в Курской области удалось спастись благодаря внезапному появлению российской военнослужащего.

По его словам, штурмовики, заехав в Курскую область, не сразу нашли российских бойцов, которые должны были их встретить. Дом, где по координатам находилась позиция Вооруженных сил (ВС) России, был разбит.

В какой-то момент боец с позывным «Лев» взялся из ниоткуда и помог группе спастись — через мгновение место, где находились военнослужащие, атаковал вражеский дрон.

