«Сбер» попал в пятерку любимых брендов россиян

Компании Samsung, «Яндекс» и «Сбер» стали самыми любимыми брендами россиян. Об этом свидетельствуют результаты пилотного исследования «Топ-50 любимых брендов по мнению россиян», опубликованные на сайте Аналитического центра НАФИ.

Исследование было проведено при участии Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). В ходе него были опрошены 5 тыс. россиян старше 18 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек.

Результаты свидетельствуют о высокой лояльности потребителей к крупнейшим цифровым и технологическим компаниям, а также к ведущим игрокам розничного рынка. В первую пятерку рейтинга вошли Samsung, «Яндекс», «Сбер», Ozon и Adidas.

В топ-10 также представлены Nike, Xiaomi, Apple, Sony и Wildberries.

Генеральный директор НАФИ Гузелия Имаева отметила, что проект «Топ-50 любимых брендов по мнению россиян» отражает уровень доверия отечественных потребителей к рынку: почти половина брендов в списке — российские, а четыре из них входят в первую десятку. Это является важным показателем зрелости российского рынка, отметила

Согласно данным исследования, наибольшую долю рейтинга (36%) заняли бренды товаров повседневного спроса, включая Coca-Cola, Nestle, «Простоквашино», «Мираторг» и «Добрый». Производители электроники и бытовой техники, такие как Samsung, Apple, Sony и Xiaomi, составили 20% списка. По 18% пришлось на цифровые сервисы («Яндекс», «Сбер», Ozon, МТС, VK) и ретейл («Магнит», «Пятерочка», «Лента»). Автомобильные бренды (Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Lada) заняли 8%.

Отмечается, что проект планируется развивать и в дальнейшем, в том числе с акцентом на региональные исследования. Опрос проводился в период с 1 сентября по 1 декабря 2025 года.

