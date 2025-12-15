У девушки на семь минут остановилось сердце из-за напряжения на работе

В Британии у девушки остановилось сердце на семь минут из-за стресса на работе

Переутомление закончилось для 22-летней жительницы Британии реанимацией. Об этом сообщает DerbyshireLive.

По данным издания, девушка по имени Кортни находилась дома. Она решила выйти в сад, и в какой-то момент рухнула на землю. В этот момент рядом был отец, который стал оказывать дочери первую помощь. Позже его заменили специалисты.

У британки остановилось сердце на семь минут, однако врачам удалось спасти ее. Еще три дня она провела в реанимации. У нее диагностировали аномалию сердца, которая в любой момент могла привести к остановке органа.

По мнению медиков, причиной произошедшего стал стресс. Как рассказала сама пострадавшая, она ведет здоровый образ жизни и уже длительное время не жаловалась на серьезное недомогание.

«У меня никогда не было проблем со здоровьем – я не курю, не использую электронные сигареты и даже не пью алкоголь.

За несколько недель до инцидента она замечала учащенное сердцебиение, но списывала это на тревогу.

Девушка добавила, что испытывала давление из-за проблем с ведением собственного бизнеса по уходу за собаками. Врачи объяснили ей, что с ее диагнозом рано или поздно сердце должно было остановиться, но стресс приблизил этот момент.

Ранее пережившая остановку сердца женщина рассказала о запахах ада и рая.