«Мои заслуги забыты»: Вайнштейн пожаловался на MeToo

Обвиненный в сексуальных домогательствах и насилии продюсер Харви Вайнштейн попросил не забывать о его вкладе в карьеру актрис. По словам голливудского кинематографиста, против которого свидетельствуют десятки женщин, в профессиональном плане он сделал для них больше, чем кто-либо другой. Об этом бывший член правления компании Miramax Films рассказал в интервью The New York Post.

«Я чувствую себя забытым человеком. Я сделал больше фильмов, снятых женщинами и о женщинах, чем любой постановщик. И я говорю о событиях 30-летней давности, а не о моде. Я сделал это первым! Но на мои заслуги перестали обращать внимание после того, как это произошло. Моя работа была забыта», — пожаловался 67-летний продюсер.

В качестве примера он напомнил о своей помощи в заключении выгодного контракта с актрисой Гвинет Пэлтроу, которая является одной из его предполагаемых жертв. Женщина рассказывала, что в 1994 году Вайнштейн заманил ее в свой гостиничный номер под видом деловой встречи и навязчиво пытался сделать ей массаж.

«В 2003 году Гвинет Пэлтроу получила $10 млн на создание фильма под названием «Вид сверху лучше», — сказал Вайнштейн, — Она была самой высокооплачиваемой актрисой и получала больше, чем все мужчины».

Кинематографист давал интервью в медицинском центре на следующий день после операции на позвоночнике. Он пояснил, что получил травму спины в автомобильной аварии 17 августа, и согласился на интервью, чтобы доказать, что действительно испытывает проблемы со здоровьем.

Беседуя с журналистом впервые за более чем год, Вайнштейн отказался комментировать какие-либо обвинения в сексуальных домогательствах и насилии. По словам продюсера, эти «фальшивые новости» негативно влияют в том числе на его физическое состояние. На интервью он пришел на ходунках с торчащей из вены трубкой.

«Это была серьезная операция. Я хочу, чтобы все узнали, кем я был, а не кем я стал», — добавил Вайнштейн.

Отмечается, что в ходе интервью продюсер неоднократно угрожал прекратить прекратить беседу при каждом неудобном вопросе. Когда Вайнштейна спросили, считает ли он, что скандальные обвинения затмевают все заслуги, он резко сказал «Я уйду».

«Я добился успеха самостоятельно. У меня не было денег, и я построил целую империю с Miramax», — сказал продюсер.

Ранее Вайнтшейн заключил предварительное мировое соглашение с женщинами, обвинившими его в харассменте, передает The New York Times со ссылкой на адвокатов. Сумма сделки составляет $25 млн, которые могут быть поделены между более чем 30 актрисами и бывшими сотрудницами The Weinstein Company, подавшими иски. Вместе с ними на деньги будут претендовать потенциальные заявительницы, которые могут рассказать о домогательствах в ближайшее время. При этом все расходы возьмут на себя страховые компании, поскольку студия, сооснователем которой является Вайнштейн, обанкротилась в 2018 году. По данным издания, предварительное соглашение готово, однако оно пока не подписано и не одобрено судом. Если все пойдет по плану, Вайнштейн сможет не признавать свою вину.

Напомним, что секс-скандал с участием знаменитого продюсера начался в 2017 году, когда The New Yorker опубликовал аудиозапись его разговора с итальянской моделью Амброй Баттилан Гутиеррез. В 2015 году она обратилась в полицию с жалобой на грубые домогательства со стороны Вайнштейна. На повторной встрече с продюсером она пришла с записывающим устройством, и собеседник практически признался в своих действиях. Прикосновения к груди девушки он объяснил тем, что «привык так себя вести».

Следом за ней о домогательствах со стороны продюсера высказались Эшли Джадд, Роуз Макгоуэн, Кейт Бланшетт, Анджелина Джоли, Ума Турман, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и другие — в общей сложности, около 80 женщин. В результате продюсер был уволен из своей собственной компании, исключен из «оскаровской» академии и Британской академии BAFTA. Весной он добровольно пришел в полицейский участок Нью-Йорка, где ему были официально предъявлены обвинения за изнасилования первой и третьей степени, а также преступные сексуальные действия. В мае этого года The New York Times сообщил, что Вайнштейн предложил потерпевшим $44 млн в качестве моральной компенсации.