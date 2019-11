Плейлист недели: Beck, Coldplay и Bon Iver

Beck — «Chemical»

Бек Хэнсен, более известный как Beck, представил долгожданный четырнадцатый студийный альбом «Hyperspace», и это, как говорится, просто праздник какой-то! Внутри: излюбленная мультиинструменталистом кантри-музыка в сочетании с футуристичными синтезаторами. Сопродюсером 40-минутного релиза выступил небезызвестный Фаррелл Уильямс, с которым Хэнсен, по собственному признанию, мечтал поработать последние 20 лет.

Coldplay — «Church»

Если вы привыкли считать Coldplay оголтелыми стадионщиками, то их новый альбом, вероятно, разорвет прежние шаблоны. «Everyday Life» — мешанина из всевозможных жанров. Здесь, в частности, присутствует попытка сыграть в джаз-фьюжн и блюз (правда, не совсем удачная), которые время от времени перебиваются пронзительными скрипками и религиозными мотивами. Соблюсти хоть какой-то баланс и единый сюжет помогает разве что последнее — отсылок к Богу и церкви здесь несметное количество. Чем обернется такой эксперимент для музыкантов пока не особо ясно, но фанаты, впрочем, любить их точно не перестанут.

Bad Zu — «Endless Desert»

Московский техно-тандем Bad Zu представил очередной космополитичный альбом «Varvar». Вооружившись африканскими барабанами и семплами из мусульманских молитв, музыканты по традиции представили сумасшедший микс, который идеально бы подошел как саундтрек к гейм-шутеру. Среди гостей — рэпер Saluki, а также исполнительница k1k1.

Labrinth — «Miracle»

С момента выхода дебютника «Electronic Earth» британский продюсер Тимоти Маккензи (он же Labrinth) зря времени не терял: написал песни The Weeknd, Никки Минаж, Бейонсе и Канье Уэсту, а также сочинил целый саундтрек-альбом к сериалу «Эйфория». Его первый за семь лет релиз — «Imagination & The Misfit Kid» — это яркая компиляция из всего самого актуального в музыке: поп-элементов, госпела и соула. В записи пластинки приняли участие Sia и звезда «Эйфории» Зендея.

Мэгги Роджерс — «Love You for a Long Time»

Претендентка на звание «Лучшего нового артиста» премии «Грэмми» Мэгги Роджерс поделилась новым романтическим синглом «Love You for a Long Time». В начале года певица выпустила дебютный альбом под названием «Heard It In a Past Life», в котором вдохновилась атмосферой поп-музыки 80-х.

Braids — «Eclipse» («Ashley»)

Группа Braids вернулась с атмосферной и кинематографичной композицией «Eclipse». По словам вокалистки Рафаэль Стэнделл-Престон, она написала эту песню, пока наблюдала солнечное затмение вместе со своей близкой подругой (ее имя указано в качестве второго названия сингла). Коллектив также анонсировал новый альбом, выход которого запланирован на начало года.

Bon Iver — «Naeem»

Американский коллектив Bon Iver во главе с Джастином Верноном выпустил первый за семь лет клип на песню «Naeem» со своего последнего альбома «I, I». В нем героиня во время поездки на машине натыкается на зависший в воздухе объект, напоминающий камень. Через какое-то время люди находят в нем спокойствие и гармонию.