Плейлист недели: Билли Айлиш, Beck и Тейлор Свифт

Билли Айлиш — «Everything I Wanted»

Пожалуй, главное открытие текущего года — певица Билли Айлиш — выпустила новую песню «Everything I Wanted». Как и на дебютном альбоме «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», 17-летняя артистка вдохновилась, как ни странно, собственными кошмарами: на этот раз ей приснилось, что после ее смерти друзьям и поклонникам стало на нее наплевать. В интервью BBC Radio 1 исполнительница призналась, что посвятила меланхоличный трек своему брату, соавтору ее музыки, который ее всегда поддерживает.

Кедр Ливанский — «Sky Kisses»

Одна из лучших композиций Яны Кедриной (она же Кедр Ливанский) — «Sky Kisses» с ее последнего альбома «Your Need» наконец-то обзавелась экранизацией: стильный и девичий хаус, сказочный лес, голограммы и танцы. Смотреть обязательно!

Масло черного тмина — «Без названия»

В отличие от многих товарищей по цеху, казахстанский хип-хоп-исполнитель Масло черного тмина в медийном пространстве мелькает редко. На днях рэпер отметился клипом на песню «Без названия» с его летнего дебютника «Kensshi». Режиссером выступил Ладо Кватания, известный по работе с Хаски. И, если при прослушивании альбома возникает ощущение суматохи, видеоряд, напротив, пропитан одиночеством или, по словам самого артита, «мрачноватой метафорой про сострадание». Действие ролика разворачивается в придорожном постсоветском кафе.

Beck — «Everlasting Nothing»

В преддверии выхода четырнадцатой студийной пластинки «Hyperspace» (22 ноября) мультиинструменталист Бек Хэнсен (или просто Beck) представил еще один сингл «Everlasting Nothing»: это излюбленная артистом кантри-музыка, которая внезапно сменяется футуристичными синтезаторами. В записи композиции поучаствовал Фаррелл Уильямс. Ранее Beck выпустил песни «Hyperlife» и «Uneventful Days». Предыдущий релиз артиста «Colors», вышедший в 2017 году, принес ему «Грэмми» как лучший альтернативный альбом.

Винс Стейплс и 6LACK — «Yo Love»

Рэперы Винс Стейплс и 6LACK представили романтичную композицию «Yo Love», приуроченную к выходу фильма «Квин и Слим» (до России лента доберется в феврале следующего года). Ранее трек к картине выпустили нео-соул певица и бывшая солистка легендарных The Fugees Лорин Хилл, Blood Orange, Lil Baby и другие.

Modest Mouse — «Ice Cream Party»

Группа Modest Mouse во главе с Айзеком Броком всегда была верна инди-року — несмотря на музыкальные эксперименты, в этом жанре они по-прежнему остаются настоящими профессионалами. Новый трек «Ice Cream Party» хотя и лишен фирменных экспрессии и безумия, звучит также мелодично и атмосферно.

Тейлор Свифт — «Beautiful Ghosts»

В перерывах между разборками со своим бывшим менеджером и продюсером Скутером Брауном поп-звезда Тейлор Свифт успевает записывать песни. Композиция «Beautiful Ghosts» при участии композитора Эндрю Ллойда Уэббера войдет в грядущий фильм «Кошки». Судя по всему, экранизации знаменитого мюзикла будет претендовать на «Оскар» в категории «Лучшая песня».