Макэвой и медведи в броне: каким вышел сериал «Темные начала»

Жанр фэнтези в своем изначальном, литературном воплощении начал активно развиваться в середине прошлого века и с тех пор чувствовал себя более-менее отлично. На экранах же за последние два десятилетия он проделал, возможно, более занимательный и стремительный путь. В начале нулевых он оккупировал кинотеатры с адаптациями «Властелина колец» и «Гарри Поттера», говоря с предельно широкой аудиторией: возрастной рейтинг варьировался от PG (детям можно с родителями) до PG-13 (до 13 лет лучше не надо).

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Обе франшизы выпускала корпорация Time Warner (сейчас — WarnerMedia), и после их колоссального успеха конкуренты бросились доить ту же корову по той же схеме. Добиться чего-то путного вышло только у Disney, которая экранизировала «Хроники Нарнии» К. С. Льюиса (да и то после второго фильма серия заглохла, была сбагрена 20th Century Fox и благополучно закрылась на третьем). Собственные потуги Fox с «Эрагоном» и «Восходом тьмы», Paramount со «Спайдервиком» и даже той же Warner — через подразделение New Line Cinema — с «Золотым компасом» сейчас уже особо никто и не вспомнит. Достойно продержаться до победного конца получилось только у долгоиграющего «Гарри Поттера»; вторая часть «Даров смерти» в 2011 году фактически завершила эпоху осмысленного присутствия фэнтези в кинотеатрах.

В тот же год на HBO стартовала «Игра престолов» — какая угодно, но только не детская сага с политическими интригами, регулярными кровавыми банями и, разумеется, драконами. Тогда стало понятно, что в формате сериала жанр чувствует себя куда лучше (во всяком случае, на данный момент). Активно реагировать на это индустрия начала только недавно: долгое время никто особо и не пытался повторить успех. Сейчас, когда «Игра престолов» ушла на покой, у нее намечаются два основных наследника: «Ведьмак» от Netflix, который выйдет в следующем месяце, и «Властелин колец» от Amazon, который выйдет когда-то.

close Кадр из сериала «Темные начала»(2019) Кадр из сериала «Темные начала»(2019) imdb.com

Меж тем создается ощущение, что экранное фэнтези, метнувшись от откровенно детского к откровенно взрослому, теперь пытается нащупать комфортную позицию посередине. В августе на Amazon вышел «Карнивал-роу» с Орландо Блумом и Карой Делевинь — мрачная сказка с нотками лавкрафтовщины, очевидным социально-политическим комментарием и подробной расчлененкой, которая сохранила при этом наивно-приключенческий дух, характерный для проектов предыдущего десятилетия. Это начинание продолжает новая адаптация трилогии Филипа Пулмана «Темные начала» от «Би-би-си» и HBO.

Первая книга серии — «Северное сияние» — была опубликована в 1995 году, за пару лет до появления на свет истории о Мальчике-Который-Выжил. И оттого с некоторым опозданием получившая заслуженное признание. По итогам проведенного «Би-би-си» опроса в 2003 году трилогия Пулмана оказалась на третьей строчке списка 200 лучших книг («Гарри Поттер и Кубок огня» стал пятым, предыдущие части заняли с 22-го по 24-е место).

В Голливуде уже пытались на этом нажиться в 2007-м («Золотой компас» был снят как раз по «Северному сиянию»), но попытка оказалась провальной как в художественном плане, так и в коммерческом. Несмотря на выдающийся каст в лице Николь Кидман, Дэниела Крэйга и Евы Грин (еще и медведей озвучивали Иэны Маккеллен и Макшейн!), бескомпромиссный антирелигиозный трактат Пулмана не вышло подогнать под формат безобидной семейной сказки — получилось нечто совершенно невразумительное и бессмысленное. Картина собрала скромную кассу, и отчасти из-за этого промаха Time Warner решила объединить New Line Cinema с более успешной Warner Bros.

close Кадр из сериала «Темные начала»(2019) Кадр из сериала «Темные начала»(2019) imdb.com

Теперь же, кажется, правосудие восторжествовало. По этому случаю объясним, о чем вообще речь. Главная героиня «Темных начал» — 12-летняя Лира Белаква. Она живет в альтернативной вселенной, где обитают ведьмы и разумные медведи, а души всех людей физически воплощены в виде животных — эти существа называются деймонами. Во главе мира стоит религиозная организация Магистериум, не признающая инакомыслия и карающая «еретиков». Когда по всему свету начинают исчезать маленькие дети, а в том числе — лучший друг Лиры Роджер, девочка отправляется искать его на Север. Там же она рассчитывает встретить своего дядю — исследователя лорда Азриэла, который занимается изучением Пыли — таинственных частиц, которые по-разному влияют на взрослых и детей. Помочь с выполнением Лириной миссии должен таинственный прибор алетиометр, похожий на золотой компас, — он способен показывать своему обладателю правду.

В целом сериал остается верен первоисточнику и немного расширяет его: например, помимо оригинальных романов он учитывает еще и трилогию приквелов «Книга Пыли». Первый эпизод начинается со сцены из «Прекрасной дикарки», действие которой разворачивается за 12 лет до событий «Северного сияния». Кроме того, некоторые вещи здесь показываются и объясняются чуть раньше, чем у Пулмана. Если на бумаге повествование с редкими отступлениями крутилось вокруг Лиры, то в экранизации появился ряд полноценных второстепенных героев со своими сюжетными линиями.

«Би-би-си» явно уверен в потенциале сериала: еще до старта первого сезона шоу продлили на второй. Одна из основных проблем фэнтези-франшиз нулевых заключалась не только в скудных кассовых сборах, но и в том, что со временем сиквелы в принципе становилось невозможно снимать: дети-актеры стремительно взрослели. Создатели «Темных начал» — сценарист «Молокососов» и «Отбросов» Джек Торн и режиссер «Король говорит!» Том Хупер — намерены повторить опыт авторов недавних «33 несчастий» (в 2004-м тоже выходил полный метр без продолжения) и отснять три сезона как можно скорее, чтобы 14-летняя Дафни Кин все еще походила на 12-летнюю девочку.

close Кадр из сериала «Темные начала»(2019) Кадр из сериала «Темные начала»(2019) imdb.com

В данном случае необходимо не столько визуальное соответствие, сколько смысловое. Возраст Лиры выбран не случайно: главный сюжет «Темных начал» — это ее взросление, переход в статус тинейджера, а как следствие — потеря условной детской «невинности», концепцию которой проповедует церковь (у Пулмана в этот момент деймон человека теряет способность менять облик). Кин — это идеальное попадание в образ. Еще после «Логана» стало понятно, что девочка обладает большим драматическим талантом; здесь она только подтверждает свое мастерство и местами вызывает в памяти Арью из ранних сезонов «Игры престолов». Журналистам показали только четыре серии из восьми, поэтому до самых трагичных событий дело еще не дошло, но маленькая артистка уже начала затмевать остальной каст.

Впрочем, остальной ансамбль в «Темных началах» более чем удачный. Джеймс Макэвой, изображающий лорда Азриэла, появляется (пока) редко, но метко. Рут Уилсон в роли миссис Колтер временами напоминает себя же в «Лютере» — правда, ведет себя куда менее экстравагантно и скорее тяготеет к фем-фаталь из классических нуаров. Единственный момент — Лусиан Мсамати (цыганский король Джон Фаа) и Джеймс Космо (его правая рука Фардер Корам) как будто должны были поменяться местами, но в целом с таким положением вещей можно смириться. Эрион Бакаре из «Карнивал-роу» довольно убедительно играет лорда Бореала, который стал активным героем во второй книге, а в сериале действует почти с самого начала: его линия будет сюрпризом даже для знатоков вселенной Пулмана.

close Кадр из сериала «Темные начала»(2019) Кадр из сериала «Темные начала»(2019) imdb.com

Главной удачей авторов можно считать практически идеальное воссоздание альтернативной реальности — очень важной составляющей любого фэнтези, а в данном случае играющей еще более весомую роль. Мир Лиры первым делом сбивает с толку, поскольку предстает немного сумасшедшим миксом атрибутов различных эпох: Викторианской Англии, начала, середины (ар-декошная квартира миссис Колтер) и конца XX века, а на экране — еще и наших дней. Плюс — элементы редчайшей эстетики клокпанка (собственно, алетиометр). Постепенно становится понятно, что определенная отсталость этой вселенной (например, мобильных телефонов ни у кого нет) напрямую связана с репрессивным поведением религиозной структуры, стоящей у власти.

В Магистериуме несложно распознать ядовитую отсылку к Римско-католической церкви и инквизиции. Фактически «Темные начала», которые были вдохновлены поэмой Джона Мильтона «Потерянный рай», — это антоним «Хроник Нарнии», пронизанных христианскими убеждениями. Сам Пулман крайне нелестно отзывался о творчестве Льюиса и вместо богословия предпочитал идеи Кьеркегора, Ницше и других экзистенциалистов. Сериал, впрочем, пока не спешит следовать за писателем в его пламенном атеизме, хотя робкие попытки все же осуществляет. Уже упомянутый «Карнивал-роу», как и «Игра престолов», не стеснялись радикально высказываться на тему религии (правда, в контексте экстремистских организаций); посмотрим, как себя поведут «Темные начала». Но одно можно сказать точно: бронированные медведи удались.

В России сериал «Темные начала» можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».