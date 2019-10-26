Вернут деньги: чем Россия манит зарубежных продюсеров

Россия начнет компенсировать часть расходов иностранным компаниям при производстве фильмов на территории страны (система рибейтов — «Газета.Ru»), передает ТАСС. Об этом на международном форуме кинопродюсеров и прокатчиков Key Buyers Event сообщил министр культуры Владимир Мединский. По его словам, соответствующее постановление правительства рассмотрит премьер-министр Дмитрий Медведев.

Речь идет о копродукции — совместном с зарубежными компаниями производстве фильмов и сериалов. Предполагается, что иностранным продюсерам, работающим вместе с отечественными партнерами, будут возвращаться от 30% до 40% расходов, понесенных на территории России.

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При этом для получения компенсации 40% расходов компании следует «положительно влиять на российскую экономику». Например, при производстве полнометражной картины съемочная группа должна состоять не менее чем на 80% из резидентов России, либо объем средств, потраченных на территории страны не должен быть меньше 75 млн рублей, либо было проведено не менее 19 съемочных дней.

Мединский подчеркнул, что если российские компании «придут с копродукцией», то у них больше шансов получить господдержку от Минкульта.

Ранее о введении системы рибейтов сообщил президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов. Уточнялось, что Минэкономразвития собирается выделить на это 70 млн рублей до конца 2019 года. Кроме того, к 2021 году выплаты планируется увеличить до 1,5 млрд рублей.

Одним из последних отечественных проектов, снятых в сотрудничестве с зарубежной студией, стал «Тайна печати дракона» компании «СТВ» Сергея Сельянова. Съемки фильма проходили в России, Китае, Тунисе и Чехии, а в актерский состав ленты вошли Павел Воля, Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан и Рутгер Хауэр.

Однако сиквел приключенческого фэнтези-хоррора «Вий» пятилетней давности провалился в прокате: при бюджете в $49 млн фильм собрал всего $5,6 млн на родине и $2,6 за рубежом.

Не в копродукции, но на территории России были сняты некоторые эпизоды сериала «Екатерина Великая» (2019) с Хелен Миррен в главной роли. В сентябре этого года Мединский заявил, что в случае введения системы рибейтов компания HBO могла бы снять в Санкт-Петербурге все шоу целиком.

По мнению министра, привлечение иностранных компаний для съемок в России поможет развитию туризма. Так, после съемок «Властелина колец» туристический поток в Новую Зеландию значительно вырос.

Система рибейтов действует в Эстонии, Болгарии, Литве, Хорватии, Сербии и других странах. Например, в Чехии программа возмещения части расходов производителям кино существует с 2010 года. Здесь зарубежным компаниям возвращается 20% от расходов на производство. По данным Film New Europe, в 2018 году на программу было выделено из бюджета €38,9 млн, а на самой территории страны был потрачено не менее €600 млн.

«Если обратиться к опыту внедрения рибейтов в странах постсоциалистического пространства, а именно — Венгрии и Чехии, то эти государства имеют достаточно большие инвестиции в свою экономику за счет тех самых иностранных продюсерских групп, которые приезжают и работают на местных территориях», — отмечал в беседе с «Газетой.Ru» профессор Школы культурологии НИУ ВШЭ Ян Левченко.

По словам эксперта, система рибейтов в странах с богатой киноиндустрией, например, в США, позволяет правильно распределять средства, «человеческий и финансовый капитал».%

«Когда съемочная группа приезжает в небольшую страну с не очень большими бюджетами, то получается следующая вещь: эти люди несколько месяцев живут в этой стране, тратят кучу денег, позволяя тем самым функционировать местным культурным и иным материальным индустриям. И этот вклад неоценимо весомее, чем те деньги, которые государство затем вернет им в качестве рибейта», — считает Левченко.

С недавних пор система возмещения части расходов иностранным компаниям действует и в Украине. Там закон предусматривает возврат от 16,6% до 25% средств, потраченных на территории страны. В случае, если продукт будет содержать элементы украинской культуры, производителям вернется еще 5%.