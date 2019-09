Постаревшие «Друзья»: что стало с актерами сериала

История легендарного сериала «Друзья» началась ровно 25 лет назад — 22 сентября 1994 года телеканал NBC показал пилотный «Эпизод, где Моника берет новую соседку». Сюжет, придуманный продюсерами Дэвидом Крейном и Мартой Кауффман, пришелся по душе зрителям, а идеальный ансамбль актеров и грамотная схема производства позволили новому проекту «выстрелить». Сериал продлился 10 сезонов и мог бы, наверное, с успехом идти и дальше, если бы не общая усталость команды и повзрослевшие актеры.

По сюжету «Друзей» главные герои живут в нью-йоркском районе Гринвич-Виллидж, но на самом деле сериал снимался в Калифорнии. Съемочные помещения были выстроены в студии, где также были установлены трибуны для зрителей — почти все эпизоды снимались под чутким наблюдением фокус-групп, участники которых оценивали игру актеров.

Сериал начинается с появления Рейчел (Дженнифер Энистон) в «Центральной кофейне» и ее встречи с бывшей одноклассницей Моникой (Кортни Кокс). Позднее героиня Энистон переезжает к старой подруге, решив начать новую жизнь.

В квартире напротив живут аналитик Чендлер (Мэттью Перри) и безработный, но амбициозный актер Джоуи (Мэтт Леблан). Еще два персонажа появляются с помощью Моники — ее брат, ученый Росс (Дэвид Швиммер) и ее бывшая соседка, массажистка и певица Фиби Буффе (Лиза Кудроу). Так в сериале формируется компания из шестерых «друзей» — трех девушек и трех юношей.

Первую серию ситкома посмотрели 22 млн человек. Среднее число зрителей первого сезона составило 24 млн, а финальная 24-я серия собрала у экранов больше 31 млн фанатов. Заключительную серию последнего десятого сезона посмотрели 55 млн зрителей, что на тот момент стало четвертым результатом за всю историю телевидения.

Однако несмотря на успех «Друзей», из 44 номинаций на «Эмми» ситком выиграл всего шесть, став «лучшей комедией» только один раз. Энистон за годы в сериале завоевала одну «Эмми», а также несколько People Choice Awards и престижный «Золотой глобус».

Изначально вместо Энистон на роль Рейчел продюсеры рассматривали Кокс. Эта актриса была самой старшей среди коллег и успела сняться в наибольшем количестве фильмов. Гораздо менее титулованная Энистон должна была сыграть Монику, но Кокс настояла на смене ролей. Это решение определило звездный путь молодой Энистон, которая вместе со своей героиней на протяжении десяти лет упорно шла к славе.

В преддверии 25-летия сериала писатель Сол Аустерлиц выпустил книгу «Поколение «Друзей»: взгляд изнутри на шоу, которое определило телевизионную эру» («Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era»). В своем произведении автор, в частности, рассказал, на что Энистон пришлось пойти ради роли Рейчел.

«Дженнифер пришлось сбросить 13 килограммов, чтобы остаться в Голливуде. В Лос-Анджелесе трудно быть актрисой и вообще женщиной. Будущая звезда догадывалась, что попала в ужасное место, так как ее отец тоже был актером.

Энистон вряд ли была толстой. Все окружающие считали ее красивой девушкой. Однако нужно было учитывать, что после выхода телешоу она будет ассоциироваться у всех со своей героиней, а камера сама по себе визуально прибавляет фигуре несколько лишних килограммов», — пишет Аустерлиц.

Еще во время съемок в «Друзьях» Энистон сыграла жену героя Джима Керри в «Брюсе Всемогущем» и снялась в «А вот и Полли» с Беном Стиллером. В 2000 году актриса вышла замуж за Брэда Питта, но брак оказался неудачным: через пять лет муж бросил ее ради Анджелины Джоли.

Зато с карьерой у Энистон все сложилось прекрасно: благодаря «Друзьям» она стала одной из самых востребованных комедийных актрис Голливуда. Наибольшую популярность ей принесли фильмы «Обещать — не значит жениться», «Развод по-американски», «Охотник за головами», «Притворись моей женой», «Мы — Миллеры» и другие. Она регулярно попадает в списки самых высокооплачиваемых актрис за счет неплохих гонораров и отчислений за повторный показ легендарного ситкома.

За 10 лет съемок в «Друзьях» малоизвестные актеры стали настоящими звездами, а их зарплата выросла до $1 млн за эпизод. Подсчитано, что за все время работы в сериале его актеры заработали по $100 млн.

Сериал оказал значительное влияние на карьеру и личную жизнь сыгравших в нем актеров. Кортни Кокс вышла замуж за актера Дэвида Аркетта, удвоила фамилию и снялась в серии «Крик». Однако спустя десять пара развелась. У бывших супругов есть 15-летняя дочь Коко Райли Аркетт.

Лиза Кудроу, получившая за «Друзей» «Эмми» как лучшая актриса второго плана, так и не смогла пробиться на первые роли, но играла в кино и на телевидении — например, в комедии «Соседи: На тропе войны». Мэттью Перри снялся в нескольких сериалах — «Мистер Саншайн», «На старт!», «Странная парочка» и «Хорошая борьба». В 2009-м он сыграл главную роль в фильме «Папе снова 17» в тандеме с Заком Эффроном.

Мэтт Леблан какое-то время эксплуатировал свой образ в сериале «Джоуи», который шел два года после закрытия «Друзей», а потом играл самого себя в «Эпизодах» — за эту роль он получил «Золотой глобус» в 2012 году. С 2016 по 2018 год он вел автомобильное шоу «Top Gear» на канале ВВС.

Дэвид Швиммер после завершения «Друзей» попробовал себя в режиссуре, снялся в нескольких не очень громких фильмах и озвучил жирафа Мэлмана во всех трех «Мадагаскарах». В 2007-м он снял фильм «Беги, толстяк, беги» с Саймоном Пеггом в главной роли.