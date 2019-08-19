«Не удалось»: экс-солистка «Тату» разводится с мужем

Бывшая участница группы «Тату» Лена Катина и словенский музыкант Сашо Кузманович подали заявление на развод. Первые подозрения о расставании пары появились у поклонников певицы неделю назад, когда на ее фотографиях из Болгарии отсутствовало обручальное кольцо. Позднее пиар-директор Катиной Иван Кудрявцев подтвердил эти догадки в комментарии «СтарХиту».

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«Лена действительно разводится. На днях состоится первое судебное заседание», — сообщил Кудрявцев.

Он добавил, что музыканты не имеют претензий друг к другу, поэтому судебные разбирательства пройдут быстро. По словам источника из окружения пары, их четырехлетний сын останется с матерью в Москве.

«Решение разойтись ребята приняли не за один день. Сначала все было прекрасно, а потом произошло охлаждение отношений. По какой причине? Да по разным… Они пробовали вернуть былую страсть, но не удалось.

Ради сына остались друзьями. Сашо будет видеть ребенка тогда, когда захочет. Лена обещает не препятствовать их общению», — поделился инсайдер.

Артисты сыграли свадьбу в 2013 году, а через два года у них родился первенец. О пополнении в семье Катина сообщила своим подписчикам в инстаграме.

«Друзья мои! Хочу поделиться с вами своим счастьем! Сегодня появился на свет маленький человечек, наш с Сашо сыночек Александр!» — написала она.

В июне этого года 34-летняя исполнительница рассказала о том, что ей и членам ее фан-группы приходят послания с угрозами. По словам Катиной, это началось после публичного объявления о ее предстоящем выступлении на крупном музыкальном фестивале в Польше.

«Угрозы — не редкость, но именно эти привлекли наше внимание из-за того, что мои поклонники стали пересылать мне скриншоты с просьбой отказаться от концерта. Они боятся, что меня могут убить. Предупреждения были отправлены моей маме, моему мужу и директору — всем, кого смогли найти из моего окружения. На скринах некий мужчина писал, что уже купил пистолет», — поделилась певица.

Она призналась, что эта ситуация напомнила ей сюжет фильма «Телохранитель», главную роль в котором сыграла покойная певица Уитни Хьюстон.

«Всякое же бывает. Люди разные, некоторые — с психическими отклонениями. Бывали же всякие случаи, на публичных людей иногда совершают покушение», — подчеркнула Катина.

Несмотря на тревожную ситуацию, исполнительница написала заявление в полицию и решила не отменять выступление на фестивале.

«Конечно, я поеду и буду работать. Мы отправили всю информацию организаторам — скриншоты с угрозами и фотографию мужчины. Кроме того, я написала заявление в полицию. Теперь у всех есть информация об этом человеке. Мне обещали усилить охрану. Надеюсь, все будет нормально», — сказала артистка.

В итоге все действительно «было нормально», потому что охрана на мероприятии сработала профессионально и обеспечила тщательный досмотр зрителей.

Певица Лена Катина известна прежде всего как солистка дуэта «Тату» с Юлией Волковой, распавшегося десять лет назад. В настоящее время певицы занимаются сольными проектами и мало говорят о своей личной жизни. В одном из интервью Катина призналась, что ни одна из известных ей версий распада группы не соответствует действительности.

«Правда в том, что у нас с Юлей разные взгляды на рабочий процесс и на будущее, вот и все. А контакта между нами нет», — отметила она.

Фанаты часто спрашивают артистку в соцсетях о возрождении дуэта в честь круглой даты — в 2019 году исполняется 20 лет со дня основания коллектива. Однако певица дала понять, что на это можно не рассчитывать.

Вместе с тем, по словам Катиной, она с теплотой вспоминает годы своего участия в группе. При этом она признается, что даже спустя десять лет ей не удалось понять, почему «Тату» были столь популярны в 2000-х. Певица предположила, что им на руку сыграли острая тема песен, профессиональная команда и качественная музыка.