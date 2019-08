В стиле «Короля Льва»: Disney может переснять «Бэмби»

Инсайдеры, имеющие доступ к производству Disney, заявили о планах студии выпустить игровой ремейк мультфильма «Бэмби». Согласно источникам издания We Got This Covered, новый проект будет основан на использовании современных технологий, которые применялись при создании гиперреалистичного «Короля Льва» Джона Фавро.

Официального подтверждения о пересъемке «Бэмби» представители Disney не давали, но опубликовали на официальной странице пост о 77-й годовщине мультфильма. В комментариях к поздравлению пользователи выразили свои догадки о скором выходе «живого» ремейка ленты.

«Слава богу, я думала, это анонс выхода гиперреалистичного фильма о Бэмби», «Пожалуйста не делайте «живую» версию этого мультфильма», — писали подписчики Disney в инстаграме.

Мультфильм «Бэмби» 1942 года является одним из ранних проектов студии. Он был создан Джеймсом Элгаром, Сэмюэлом Армстронгом, Дэвидом Хэндом и другими по мотивам книги австрийского писателя и журналиста Феликса Зальтена. Главный герой анимационной ленты — очаровательный добрый олененок, живущий в лесу в компании других животных. После того, как маму Бэмби убивает охотник, малыш вынужден учиться жить без ее присмотра.

В мае этого года Disney выпустил киноверсию мультфильма «Аладдин», снятую Гаем Ричи, а в июле — ремейк «Короля Льва» Джона Фавро. Обе ленты в течение первых недель проката собрали более $1 млрд.

Ранее в компании заявили о намерении переснять несколько популярных фильмов студии Fox, среди которых «Один дома» и «Ночь в музее». Согласно The Hollywood Reporter, ремейки культовых картин будут созданы с целью привлечь аудиторию для нового стримингового сервиса Disney+. Об этом 6 августа сообщил генеральный директор Disney Боб Айгер.

«Мы также сосредоточены на использовании обширной библиотеки великолепных проектов студии Fox для дальнейшего обогащения ассортимента контента на нашей платформе», — заявил Айгер.

Он не уточнил, в каком формате выйдут ремейки — поэтому зрители строят догадки о том, что на основе некоторых художественных фильмов снимут сериалы, а новый «Один дома» будет переосмыслен под современные реалии.

Голливудский актер Маколей Калкин с юмором прокомментировал планы корпорации снять ремейк рождественской комедии «Один дома». В прошлом один из самых успешных детей-актеров опубликовал в инстаграме фотографию, на которой он изображен сидящим на диване в трусах с ноутбуком и тарелкой еды. Комичности снимку добавляет торчащий из под майки круглый живот 38-летнего актера, нелепая повязка на волосах и искривленное гримасой лицо.

«Вот как на самом деле будет выглядеть обновленный «Один дома». Disney, позвони мне!» — написал Калкин под фотографией.

Стриминговый сервис Disney+ запустится в ноябре 2019 года специально для трансляции новых проектов компании. Большая часть каталога будущей платформы будет представлена оригинальными шоу по комиксам вселенной «Звездных войн» и Marvel, а также проектами студии Pixar, канала National Geographic и 21st Century Fox.

Главной целью возникновения Disney+ представители компании назвали предоставление пользователям «в каждом значимом регионе мира» качественных медиапродуктов. На презентации платформы ее создатели сообщили, что выход сервиса на европейский и азиатский рынки произойдет уже в 2020 году.

Ожидается, что по стоимости подписки в размере $6,99 за месяц новая платформа составит конкуренцию стриминговому гиганту Netflix. В отличие от Disney+, за месячную подписку на продукты лидера рынка пользователям приходится выплачивать от $9 до $13 в месяц. Согласно прогнозам относительно числа зрителей, к 2024 году Disney+ будут смотреть от 60 до 90 млн человек.