Дело убийцы: как Чарльз Мэнсон повлиял на поп-культуру

Кто такой Чарльз Мэнсон

Детство Чарльза Мэнсона, будущего лидера печально известной секты «Семья», было жутким. Мать, зарабатывавшая проституцией и злоупотреблявшая алкоголем, родила сына в 16 лет, а когда тому было всего 2,5 года, угодила на пять лет за решетку. Биологического отца Мэнсон никогда в жизни не видел, и воспитывать его временно пришлось тете и дяде — последний, к слову, настолько «проникся симпатией к ребенку», что иногда отправлял мальчика в школу в девчачьих платьях со всем отсюда вытекающим. Не особо улучшилась жизнь Мэнсона и после выхода матери на свободу: не желая тратить время на сына, женщина занялась поисками приемной семьи, а затем, так и не найдя желающих, отправила Чарльза в католическую школу для мальчиков.

В юношестве он открыл в себе талант к угону автомобилей, на чем, однако, очень скоро погорел: Мэнсона арестовали и поместили в исправительное учреждение, где его изнасиловали. Данный эпизод, вероятно, стал поворотным в жизни Чарльза. Подросток, которого психологи характеризовали как «агрессивно-антисоциального», окончательно окунулся в криминал, начав активно заниматься грабежом, а в недалеком будущем, вновь оказавшись в местах лишения свободы для несовершеннолетних, уже сам изнасиловал одного из сверстников, угрожая тому расправой.

В итоге — вплоть до основания «Семьи» — Мэнсон большую часть времени проводил именно за решеткой: оказываясь на свободе, он вновь и вновь возвращался к незаконной деятельности, не видя других возможностей заработка. Справедливости ради, находясь в тюрьмах, Чарльз не бездействовал — мужчина активно занимался музыкой, считая себя достойным всемирной славы и признания, изучал альтернативную религию, а также развивал в себе врожденный талант убеждения и манипуляции людьми. Считается, что наибольшую помощь в этом деле Мэнсону оказала популярная книга «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей» Дэйла Карнеги.

Во второй половине 1960-х он вновь оказался на свободе, где быстро проникся хиппи-культурой, и благодаря мастерству убеждения, а также немалой харизме стал собирать вокруг себя единомышленников.

Членами «Семьи» в основном становились девушки и юноши, чье детство — как и у Мэнсона — было безрадостным, которые искали близких по несчастью, дабы разделить с ними боль и в новом кругу почувствовать себя нужными. Многие из них, что показательно, еще до знакомства с Мэнсоном вели асоциальный образ жизни и числились в базах полиции за мелкие преступления.

Став лидером внушительной коммуны (около 100 человек, в большинстве своем молодые девушки, имевшие регулярную половую связь со своим «гуру»), главным местом обитания которой было лос-анджелесское ранчо Спэн, Мэнсон начал активно «проповедовать» ученикам собственное видение мира. Он говорил им о скорой межрасовой войне, в которой, по мнению Чарльза, темнокожее население одержит победу над белыми людьми, после чего обратится за наставлениями к «Семье», и секта таким образом придет к тотальному господству. К началу массового конфликта, по мнению Мэнсона, человечество нужно было лишь немного подтолкнуть — и реализацию задуманного руками последователей он начал в 1969 году.

Жертвами «Семьи» (при этом сам лидер секты якобы никого не убивал, а лишь координировал приспешников), согласно заключению суда, стали не менее девяти человек, включая жену известного режиссера Романа Поланского — голливудскую актрису Шэрон Тейт, которую преступники жестоко зарезали в ее собственном доме, когда девушка находилась на позднем сроке беременности.

Вскоре после того резонансного случая одна из приспешниц Мэнсона, попав за решетку по совершенно другому делу (полиция какое-то время и помыслить не могла, что главными маньяками Голливуда являются с виду мирные, пусть и чудаковатые хиппи), решила похвастаться сокамернице о совершенных деяниях, а та, в свою очередь, поспешила сообщить об этом тюремщикам.

В итоге Мэнсона и членов «Семьи» задержали, после чего лидеру секту, а также некоторым его последователям был вынесен смертный приговор, который, впрочем, так и не был приведен в исполнении по причине изменения в законодательстве штата. Всю оставшуюся жизнь (а это без малого 50 лет) Мэнсон провел в тюрьме, — его прошения о досрочном освобождении, естественно, раз за разом отклонялись.

Чарльз Мэнсон и поп-культура

Согласно легенде, убийство беременной Тейт не входило в планы Мэнсона: отправляя членов «Семьи» в дом Поланского, находившийся по адресу 10050 Сьело-драйв, он полагал, что там проживает не звездная чета, а музыкальный продюсер Терри Мэлчер, годом ранее раскритиковавший музыку преступника и отказавшийся продвигать его альбом. Считается, что именно та нелестная оценка окончательно превратила Мэнсона в безумца, и он решил начать жестоко и беспощадно мстить голливудским «свиньям». Примечателен и тот факт, что с Мэлчером Чарльза познакомил лично Дэннис Уилсон, барабанщик The Beach Boys, некоторое время позволявший «Семье» обитать в своем доме, оплачивавший нужды секты и находившийся под влиянием харизмы Мэнсона.

Сила его обаяния в очередной раз проявилась уже на суде. Лидер «Семьи», злодеяния которого были без особых проблем доказаны следователями, внезапно объяснил все преступления порочностью общества, выращивающего «собственных убийц на произведениях искусства», и многие почему-то прониклись к нему симпатией.

За считанное время малоизвестный преступник превратился в суперзвезду, называемую жертвой гнилой системы, кумира миллионов людей.

Благодаря многочисленным поклонникам Мэнсон спустя время стал настоящим феноменом американской и не только поп-культуры. Началось все с того, что еще во время судебных разбирательств вышел его музыкальный альбом «Lie: The Love and Terror Cult», написанный им до ареста. Впоследствии каверы на композиции с пластинки исполняли многие звездные артисты, включая The Beach Boys, The Lemonheads и Guns N' Roses.

Кроме того, легендарный «король эпатажа» Мэрилин Мэнсон создал псевдоним, соединив в нем двух важных для американской культуры персонажей — актрису Мэрилин Монро и, собственно, лидера «семьи». Группа Kasabian, в свою очередь, была названа в честь Линды Касабиан, дежурившей у ворот дома Поланского в момент жестокого убийства Тейт и ее друзей. Его имя также упоминается в песнях таких исполнителей, как Оззи Осборн, Лана Дель Рей, Эминем, System of a Down и прочих.

Про Мэнсона было написано множество книг — причем не все из них были биографическими и документальными. Так, к примеру, лидер «семьи» упоминался в произведении Нила Геймана «Пруд с золотыми рыбками» и романе Хантера Томпсона «Страх и отвращение в Лас-Вегасе».

Наконец, Мэнсон стал героем бесчисленного множества фильмов и сериалов. В частности, документалка «Мэнсон» Роберта Хендриксона и Лоуренса Меррика была номинирована на «Оскар» в 1973 году, отсылки к его фигуре есть в лентах «Незнакомцы», «Прирожденные убийцы» Оливера Стоуна, «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», все том же «Однажды в... Голливуде», снятом Квентином Тарантино, а также сериалах «Водолей», «Южный парк», «Охотник за разумом» и «Американская история ужасов».

Крайне примечательна и судьба песни «Helter Skelter» группы The Beatles.

Мэнсон был большим поклонником ливерпульской четверки и видел в некоторых их композициях «скрытый смысл», считая, что через культовых музыкантов с ним разговаривают «свыше». По легенде, именно в «Helter Skelter» он подслушал теорию о войне рас, главным победителем которой должны были стать члены «Семьи', и, собственно, дал этому предполагаемому событию имя самой композиции. Название песни, к слову, было написано кровью (и с ошибкой) на стенах дома жертв секты, а уже на суде сам Мэнсон заявлял, что именно сочинение The Beatles вдохновило его на убийство обитателей особняка Поланского.

Сами участники группы естественно пытались всячески отречься от жуткой истории, однако окончательно отмыть «Helter Skelter» от кровавого прошлого так и не смогли: название композиции до сих пор ассоциируется у большинства не со славным наследием культовых британцев, а с бесчеловечными убийствами «Семьи».