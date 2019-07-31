Забыла о разводе: Ани Лорак показала молодого бойфренда

Украинская певица Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, перестала скрывать свой роман с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. На днях ее предполагаемый возлюбленный опубликовал в инстаграме черно-белую фотографию, на которой он целует артистку в одной из звукозаписывающих студий.

Позднее сама исполнительница поделилась снимком из той же самой студии, тем самым развеяв все сомнения подписчиков.

«Мы готовим для вас много нового и интересного. Вы ждете?» — подписала публикацию Лорак.

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Слухи о новом избраннике 40-летней певицы появились в СМИ месяц назад. В июне Лорак выставила в инстаграме снимок, на котором 26-летний Егор Глеб обнимает ее. Кроме того, как сообщает «Вокруг ТВ», артистку часто видели в компании молодого человека на репетициях, а также на некоторых светских мероприятиях. По информации, музыкант присутствовал на дне рождения дочери Лорак Софии и проводил время с девочкой. В то же время пара до сих пор никак не прокомментировала свои отношения.

В мае этого года Ани Лорак на 11-й ежегодной премии Topical Style Awards 2019 высказалась по поводу своего развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

«Новая жизнь у меня. Новые песни, новый стиль, новые ощущения себя. Внутри такое чувство, что все ощущаю по-новому. Дышится по-другому и поется», — цитирует звезду сайт kp.ru.

О разводе Лорак с Налчаджиоглу стало известно в феврале этого года. Сообщалось, что наставница вокального шоу «Голос» и ее бывший супруг не присутствовали на судебном заседании и никак не прокомментировали расторжение брака. Однако брат артистки Игорь Куек раскрыл подробности ее отношений с предпринимателем.

«Она берегла, как могла. Это была ее жизнь, любовь. Она берегла брак до последнего, пыталась его держать до последнего, — рассказал он в интервью украинскому телеканалу ТСН.

— Была надежда, чтобы они жили в одной стране, не отдельно. То есть, это были какие-то проблемы, связанные с работой. Они затянулись и переросли в такую ситуацию, что невозможно существование семьи в разных странах».

По словам родственника, Лорак справилась с этим испытанием и больше не переживает случившееся так остро, как вначале. Певица пыталась сохранить отношения с супругом, поскольку очень его любила, но оказалось невозможным сделать это на расстоянии. Как известно, Мурат работает в Киеве, где в его владении находятся несколько ресторанов и клубов, а певица большую часть времени живет в России.

«Я думаю, что основное переживание, кризис в прошлом. Это уже остатки. Она уже пережила самый пик», — приводит слова брата артистки Teleprogramma.pro.

Куек также сообщил, что их дочь София останется жить с мамой в Москве, где уже ходит в школу. Певица поддерживает теплые отношения с экс-супругом и рада его желанию как можно больше видеться и общаться с девочкой. Брат Лорак подчеркнул, что Налчаджиоглу пытался помириться, но на тот момент это уже было невозможно.

Спустя некоторое время бизнесмен опубликовал в инстаграме фотографии с дочерью на отдыхе в Майами, где в это же время находилась и Лорак. Многие из них были сделаны на фоне тех же локаций, на которых делала фотографии артистка, что натолкнуло поклонников на мысль, что пара нашла возможность сохранить семью, однако слухи не подтвердились.

По информации СМИ, причиной развода стала измена турецкого бизнесмена. Как сообщалось ранее, он был замечен в компании молодой женщины в одном из баров Киева. Летом 2018 года в сети было опубликовано видео, на котором Налчаджиоглу обнимает девушку за талию, крепко прижимает к себе, смеется и что-то шепчет на ухо. Позже журналисты выяснили личность незнакомки: ей оказалась известная в Киеве инстаграм-модель Яна Беляева.

Сама Лорак долгое время никак не комментировала слухи касательно своей личной жизни, но через некоторое время после того, как разразился скандал, опубликовала в инстаграме фотографию без обручального кольца на руке.