Пошел на обман? Как Вакарчук зарегистрировал партию

Министерством юстиции Украины была перерегистрирована созданная в 2015 году партия «Голос», возглавляет которую солист украинской рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

«Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры из малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы», — цитирует представителей политического блока портал «Новоросинформ».

Об официальном старте своей политической карьеры Вакарчук объявил на прошлой неделе. Артист призвал сограждан идти 16 мая на смотровую площадку возле музея истории Украины, «чтобы услышать новый голос».

Артист убежден, что именно в Раде в настоящее время происходят основные перемены в жизни страны. Выборы в Верховную Раду Украины состоятся в октябре 2019 года. По словам Вакарчука, партия «Голос» намерена вести страну по европейскому курсу.

«Наш «Голос» будет звучать слажено и сильно. Сегодня он звучит так: первое — интересы граждан Украины прежде всего. Второе — экзистенциальный выбор Украины — Европа. Третье — один закон для всех», — заявил музыкант.

Вместе с тем, Вакарчук заверил, что его партия будет бороться с олигархами и отвечать перед народом Украины.

О своем намерении заняться политикой Вакарчук говорил еще в январе во время выступления на мероприятии «Real changes in Ukraine — a must for a successful future» от Украинского института в Лондоне, пишет ТСН.

«Я в деле, и вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привнести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не интересует. Что тянет меня в политику, так это разочарование нынешним состоянием украинской политики. Смотреть на все эти лица на рекламных щитах Киева невыносимо», — сказал музыкант.

Во время предвыборной президентской гонки украинская пресса писала, что Вакарчук может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Однако в итоге музыкант не стал принимать в участие в выборах, а также не поддержал ни одного из кандидатов. По словам музыканта, его идеальный кандидат в президенты Украины должен соответствовать трем условиям: участвовать в теледебатах со своими оппонентами, сообщить о том, кого они собираются назначить на министерские позиции и продемонстрировать, как они выполняют свои обещания.

«Мы выбираем не мессию, не волшебника, не супергероя. Мы выбираем человека. Человека, который должен отстаивать наши ценности и наши интересы. Сделаем свой выбор ответственно», — заявил артист.

Летом прошлого года Вакарчук призвал соотечественников бороться с погрязшей в коррупции киевской властью.

Музыкант заявил, что недобросовестные чиновники «разъедают Украину как раковая опухоль», он призвал украинцев «стать охотниками за нечестностью» и «чувствовать страх жертвы, за которой они охотятся». Артист убежден, что киевские власти должны понять, что им следует оставить рычаги управления «многострадальной страны».

«Что характеризует эту систему? Слово страх. Она боится всего на свете. Она боится своих избирателей, она боится потерять деньги, которые были украдены, она боится международных организаций — МВФ или Мирового банка, она боится Америки, России, Китая, Евросоюза, она боится всех», — сказал музыкант в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

Вакарчук давно предпринимает попытки стать частью политической игры — с середины 2000-х годов. Вместе с тем он открыто заявляет о том, что тесно связан с США.

В 2015 году музыкант стал выпускником американского Йельского университета по программе «построения сети мировых лидеров». В 2017 году он был приглашен учиться и преподавать в Центр демократии, развития и верховенства права при Стэнфордском университете.