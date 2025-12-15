На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Шаманка» убедила своих жертв, что их украшения прокляты и приносят несчастье

Женщина обманом убедила своих жертв, что их украшения прокляты и несут несчастье
true
true
true
close
X

Австрийка Мариана Миялович и ее 19-летняя дочь Анна обвиняются в мошенничестве после того, как обманули десятки жертв в Германии и Австрии, представляясь шаманками. Женщины убеждали состоятельных клиентов, что их украшения прокляты и несут несчастья, и предлагали «очистить» их с помощью платных ритуалов, пишет Oddity Central.

По данным прокуратуры, Миялович и дочь терроризировали жертв видениями страданий их близких, болезнями и несчастными случаями, обещая, что это можно предотвратить только через их «шаманские обряды». После получения денег и украшений они прекращали все контакты с клиентами.

Согласно документам австрийских прокуроров, за 10 лет мошеннической деятельности мать и дочь обманули как минимум 19 человек. Так, одна жертва заплатила более $673 тысяч, веря в одержимость демонами, а другая — $65 тысяч, надеясь, что ритуал избавит ее от рака. Общая сумма, полученных парой от обманутых людей, оценивается более чем в $11 млн.

Во время обыска в доме Марианы были изъяты 25 килограммов золотых слитков, дорогие часы, обручальные кольца, крупные суммы швейцарских и американских банкнот, а также парк из 14 автомобилей. Однако суд постановил взыскать с семьи лишь чуть более $2 млн, так как прокуроры не смогли доказать, что все имущество было приобретено мошенническим путём. Адвокаты семьи утверждали, что это результаты подарков, наследства и доходов от недвижимости.

Ранее жена обвинила своего мужа в неверности, основываясь исключительно на онлайн-гадании.

