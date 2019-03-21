Похороны Началовой: кого ждать, и кто точно не придет. ОНЛАЙН

Бывший лечащий врач Началовой рассказал, что во время прохождения курса лечения от подагры с певицы не брали денег из-за ее финансового положения. «С нее никто ни копейки не взял. Уже тогда я понимал — ей не с чего платить», — передает его слова «Московский Комсомолец».