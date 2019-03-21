Похороны Началовой: кого ждать, и кто точно не придет. ОНЛАЙН

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Отец Юлии Началовой рассказал о том, что не видит в смерти артистки вины врачей. Причиной смерти певицы он назвал остановку сердца, вызванную воспалительным процессом.
Певец Григорий Лепс также выразил свои соболезнования родным и близким Началовой. «Бесконечно печально! Молодая, красивая, добрая, талантливая певица... Юля!!!», — написал он в социальных сетях.
Выражая свои соболезнования в связи со смертью Началовой, певец Николай Басков опубликовал в своем инстаграме последнее видео, которое получил от нее. На записи Началова вместе с певцом Александром Панайотовым благодарят Баскова за праздник после его концерта.
Телеведущий Егор Иващенко, с которым Юлия Началова работала на телепроекте «Один в один», предположил, что иммунитет певицы могла подорвать химиотерапия — певица успешно поборола рак на начальной стадии. «Я думаю, она до конца не понимала всю серьезность ситуации», — сказал он сайту kp.ru.
Мать бывшего супруга Началовой, футболиста Евгения Алдонина, сообщила, что 12-летняя дочь певицы будет жить после смерти матери с бабушкой и дедушкой.
Пиар-менеджер Началовой Анна Исаева обратилась после смерти певицы к ее бывшему гражданскому мужу Александру Фролову с призывом отказаться от судебного иска. Фролов хочет отсудить половину квартиры, которая досталась Началовой от бывшего мужа Евгения Алдонина, и 20 млн рублей.
Бывший лечащий врач Началовой рассказал, что во время прохождения курса лечения от подагры с певицы не брали денег из-за ее финансового положения. «С нее никто ни копейки не взял. Уже тогда я понимал — ей не с чего платить», — передает его слова «Московский Комсомолец».
Как ранее сообщили работники Троекуровского кладбища, Началову планируют похоронить рядом с основателем НТВ Игорем Малашенко.
Сегодня в Москве состоятся похороны популярной певицы Юлии Началовой. Прощание с артисткой запланировано на 12:00.