Курсы валют$ 63.83 (+0.015) 72.94 (+0.007)
Москва: +4°C
Похороны Началовой: кого ждать, и кто точно не придет. ОНЛАЙН

Звезды музыки, кино и спорта пришли на похороны Началовой. Онлайн

В четверг в Москве состоятся похороны умершей 16 марта в возрасте 38 лет популярной певицы Юлии Началовой. Артистка будет похоронена на Троекуровском кладбище Москвы.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
09:20

Отец Юлии Началовой рассказал о том, что не видит в смерти артистки вины врачей. Причиной смерти певицы он назвал остановку сердца, вызванную воспалительным процессом.

09:10

Певец Григорий Лепс также выразил свои соболезнования родным и близким Началовой. «Бесконечно печально! Молодая, красивая, добрая, талантливая певица... Юля!!!», — написал он в социальных сетях.

09:00

Выражая свои соболезнования в связи со смертью Началовой, певец Николай Басков опубликовал в своем инстаграме последнее видео, которое получил от нее. На записи Началова вместе с певцом Александром Панайотовым благодарят Баскова за праздник после его концерта.

08:50

Телеведущий Егор Иващенко, с которым Юлия Началова работала на телепроекте «Один в один», предположил, что иммунитет певицы могла подорвать химиотерапия — певица успешно поборола рак на начальной стадии. «Я думаю, она до конца не понимала всю серьезность ситуации», — сказал он сайту kp.ru.

08:40

Мать бывшего супруга Началовой, футболиста Евгения Алдонина, сообщила, что 12-летняя дочь певицы будет жить после смерти матери с бабушкой и дедушкой.

08:30

Пиар-менеджер Началовой Анна Исаева обратилась после смерти певицы к ее бывшему гражданскому мужу Александру Фролову с призывом отказаться от судебного иска. Фролов хочет отсудить половину квартиры, которая досталась Началовой от бывшего мужа Евгения Алдонина, и 20 млн рублей.

08:20

Бывший лечащий врач Началовой рассказал, что во время прохождения курса лечения от подагры с певицы не брали денег из-за ее финансового положения. «С нее никто ни копейки не взял. Уже тогда я понимал — ей не с чего платить», — передает его слова «Московский Комсомолец».

08:10

Как ранее сообщили работники Троекуровского кладбища, Началову планируют похоронить рядом с основателем НТВ Игорем Малашенко.

08:00

Сегодня в Москве состоятся похороны популярной певицы Юлии Началовой. Прощание с артисткой запланировано на 12:00.