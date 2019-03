Плейлист недели: The Cinematic Orchestra, Карен О и Андерсон Пак

The Cinematic Orchestra — «Wait for Now/Leave the World» (ft.Tawiah)

Спустя 12 лет после выхода «Ma Fleur» британская группа The Cinematic Orchestra вернулась с долгожданным альбомом «To Believe». В нем музыканты продолжили экспериментировать со звучанием, представив меланхоличную «Wait for Now/Leave the World» в сочетании с изящным вокалом нео-соул певицы Tawiah, а также бодрящую «A Caged Bird/Imitations of Life», приправленную поэтичным рэпом Roots Manuva.

Zacari — «Don't Trip»

Подписант лейбла «TDE», исполнитель Zacari, успевший посотрудничать с Кендриком Ламаром и Ab-Soul, выпустил дебютную пластинку «Run Wild Run Free»: 20 минут насыщенного и стильного ар-н-би на стыке с сладкозвучной поп-музыкой. Гостевым куплетом на ней отметился рэпер Lil Yachty.

Карен О — «Woman» (ft. Danger Mouse)

Американская вокалистка корейского происхождения Карен О и продюсер Danger Mouse выпустили совместный альбом «Lux Prima». Выполненная в духе 60-х — 70-х годов пластинка также содержит отсылки и к легендарной группе Карен Yeah Yeah Yeahs («Woman»).

Андерсон Пак — «King James»

Калифорнийский артист Брэндон Пак Андерсон, наиболее известный как Андерсон Пак, поделился синглом «King James» с грядущего студийного альбома «Ventura» (релиз 12 апреля). В новой ар-н-би композиции лауреат премии «Грэмми» вновь затрагивает политические и социальные проблемы (не обошлось и без злополучной стены на границе с Мексикой). Среди звездных гостей на пластинке представлены André 3000, Smokey Robinson, Brandy и Nate Dogg.

ScHoolboy Q — «Numb Numb Juice»

ScHoolboy Q прервал трехлетнее молчание и выпустил новый сингл «Numb Numb Juice». За это время рэпер не только не растерял своего запала, но и прибавил к рифме еще больше пыла и остроты. Вместе с песней вышел и клип, в котором хип-хоп исполнитель пародирует Илона Маска и Diddy.

Chai — «This is Chai»

Японская группа Chai выпустила второй студийный альбом «Punk»: 10-композиций девичьего инди-рока с мощным феминистическим посылом — о любви к себе и принятии. «Punk» для нас, конечно, не про музыкальный жанр, — рассказали участницы бэнда. — «Punk» значит изменить существующие ценности, связанные с «kawaii» [милый — прим.). Быть самим собой, стать тем, кем ты действительно хочешь быть, поверить в себя — вот, что выражает это слово».

Морти Вивентир — «Ornithopter Crash»

Канадский продюсер и диджей Morti Viventear переиздал свой, пожалуй, лучший альбом «Sleep Deprived Pessimist» — любителям сырых барабанов, теплых сэмплов и эмбиента посвящается.