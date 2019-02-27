«Сами бегаете полуголыми»: Садальский высмеял Хабиба

Заслуженный артист России Станислав Садальский выразил благодарность бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову за «мужество и внимание к драматическим спектаклям». Об этом известный ироничными комментариями актер написал в инстаграме.

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«Сила России в ее многоконфессиональности и многонациональности, но при одном условии — власть обязана обеспечить защиту населения от безнравственности, порнографии, садизма, человеконенавистничества в искусстве, на сцене» — написал артист.

Также он решил подшутить над действующим чемпионом UFC в легком весе и добавил, что ему самому стоило бы подумать над внешним видом во время соревнований.

«Плохо, что вы сами бегаете полуголыми по рингам, потребуй, пожалуйста, от судей, чтобы все бойцы хотя бы рубахи надели! Надо тоже с этим срочно разобраться», — посоветовал Садальский.

Ранее звезда смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов разместил в инстаграме фотографию со спектакля Театральное агентство «Мегаполис» под названием «Охота на мужчин», состоявшегося в его родном Дагестане. Сцена, в которой полуобнаженная девушка подползает к юноше, показалась Нурмагомедову «грязной» и недостойной для демонстрации в республике.

«Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться. Где наше правительство республики? Где чиновники наши? Кто вообще отвечает за это? Дагестан — это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют последнее время к нам», — написал боец.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT предложил вынести этот вопрос на обсуждение в Совете по культуре Дагестана.

«Самое главное, нельзя давать возможность ни одной из сторон представлять какую-то радикальную позицию», — отметил Милонов.

Позже Хабиб удалил публикацию, объяснив это тем, что кадр откровенной сцены является «прямым оскорблением лиц мужского пола». Вместо фотографии он загрузил в инстаграм черный квадрат и призвал жителей Дагестана «проснуться».

«Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города, или вы хотите, чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел.

Скажите мне, закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города? Почему закон не работает? И кто вообще за эту порнографию ответит?» — написал Нурмагомедов.

Кроме того, боец попросил представителей власти разобраться с организаторами возмутившего его спектакля и наказать их в соответствии с российским законодательством.

На критику Нурмагомедова отреагировал продюсер спектакля «Охота на мужчин» Иван Жидков. Постановщик принес спортсмену и зрителям свои извинения, отметив, что откровенная сцена является частью классической пьесы.

«От лица творческой группы проекта приношу извинения за то, что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю. Спектакль ни в коем случае не призван показать «чернуху». Эта классическая итальянская пьеса, которая играется по всему миру уже много лет.

Наша главная цель — делать хорошие спектакли, которые дарят радость зрителю. Постельная сцена является частью произведения. Мы не подозревали, что она может вызвать такой резонанс», — написал Жидков в своем инстаграме.

Данную ситуацию не обошло стороной министерство культуры Дагестана: чиновники заявили, что их ведомство не имеет никакого отношения к постановке.

«Уважаемый Хабиб, постарайтесь не опускаться на уровень наших комментаторов. Не мы формулировали законы и уставы. Данный спектакль проходил в «Доме дружбы», который к нам не относится! Соответственно мы кроме того, что не владеем информацией, так еще и не обладаем полномочиями для вмешательств. Частное лицо, собрав все необходимые документы, арендовал площадку для проведения данного мероприятия. С него и надо спрашивать», — объяснили представители министерства в комментарии к первой публикации Нурмагомедова, которую он впоследствии удалил.