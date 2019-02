Растоптала легенду: Ариана Гранде повторила рекорд The Beatles

Обладательница «Грэмми» Ариана Гранде заняла одновременно три верхние строчки хит-парада Billboard Hot 100, повторив рекорд легендарной группы The Beatles. Все композиции артистки относятся к пятому студийному альбому «Thank U, Next».

На лидирующей позиции рейтинга самых популярных композиций в США уже почти месяц располагается трек «7 Rings», написанный артисткой после расставания со своим женихом Питом Дэвидсоном. По утверждению самой Гранде, песня была навеяна необычным случаем, произошедшим с ней и ее подругами.

«Это был тяжелый день в Нью-Йорке. Подружки отвели меня в ювелирный магазин «Тиффани», — сообщила певица в твиттере. — Мы выпили много шампанского, я купила всем по кольцу. Это было круто и весело, после чего на обратном пути было сказано «девочка моя, мы должны превратить это в песню», ну мы и написали ее тем же днем».

Два других места в топе также заняли хиты с последнего альбома певицы. Вторую строчку чарта на этой неделе заняла песня «Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored», а лид-сингл «Thank U, Next» поднялся с седьмой строчки на третью позицию, что позволило Гранде повторить, казалось, незыблемый рекорд The Beatles.

Новость о том, что ее треки заняли первые три позиции популярного чарта рассмешила артистку. Ариана Гранде поделилась, что узнала о своем достижении от фанатов и изначально восприняла все как обычную шутку. Позднее, девушка горячо поблагодарила своих поклонников в инстаграме.

«Я посмеялась, когда увидела этот список, подумав, что вы специально изменили его. Я от всего сердца благодарю вас. Много за что. Впервые со времен The Beatles. Ох, это дикость. Я не шучу, когда я увидела это, то и вправду подумала, что это шутка. Я люблю вас. Очень. Всегда любила и буду. Спасибо вам за все», — написала певица.

Как сообщает Billboard, результат The Beatles не повторялся с апреля 1964 года, когда песни «Can't Buy Me Love», «Twist and Shout» и «Do You Want to Know a Secret» заняли первые три строчки хит-парада и удерживались на нем в течение пяти недель. Последующие 55 лет рекорд Ливерпульской четверки никому повторить не удавалось. Ариана Гранде стала первой, кто добился такого успеха и повторить известный результат.

Напомним, что в прошлом году побить достижение ливерпульской группы пытался канадский рэпер Дрейк, чьи семь треков одновременно вошли в топ-10 чарта Billboard Hot 100. Альбом «Scorpion» побил сразу несколько исторических рекордов, в том числе достижение The Beatles, чьи пять композиций в 1964 году вошли в Топ-10 хит-парада. Песни «Nonstop», «God's Plan», «In My Feelings», «I'm Upset», «Emotionless» и «Don't Matter To Me» буквально ворвались на первые строчки чарта. Однако полностью повторить рекорд у него не получилось. В отличие от The Beatles, а теперь и Арианы Гранде, рэперу все же не удалось одновременно занять первые три строчки.

Помимо этого, певица недавно отличилась не только достигнутым рекордом, но и бойкотированием известной музыкальной награды «Грэмми».

Номинантка, а теперь еще и обладательница премии не пришла на собственное награждение. Сообщалось, что исполнительница не только была представлена в нескольких номинациях, но и должна была выступить на самом награждении. Ситуация изменилась из-за конфликта певицы с организаторами премии. В ответ на интервью продюсера церемонии Кена Эрлиха Associated Press Гранде сообщила, что причиной отказа артистки от выступления был конфликт вокруг песни, которую девушка собиралась исполнить. Продюсеров не устроил выбор певицы — вышеупомянутый «7 Rings», возглавивший хит-парад. Так или иначе, сама певица наблюдала за премией, активно комментируя происходящее в своем твиттере.