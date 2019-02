От «Криминального чтива» до «Суперфлая»: 50 лучших саундтреков

Авторитетное американское издание о музыке Pitchfork в преддверии 91-й церемонии вручения премии «Оскар» опубликовало собственный рейтинг из 50 лучших саундтреков к фильмам всех времен. В подборку вошли именно песенные сборники, а не альбомы с фоновой музыкой к картинам. Авторы статьи также отметили, что сознательно не стали включать в нее мюзиклы, так как считают их совершенно отдельной категорией.

Журналисты Pitchfork посчитали необходимым обратить внимание на то, что зачастую многие ошибочно приписывают успешность подбора композиций режиссеру фильма, забывая (или не зная) о том, что во многом это заслуга отдельных людей, которые договариваются с лейблами и музыкантами о возможности использовать их работы. Так, по словам Карин Рахтман, занимавшейся саундтреками к «Криминальному чтиву», «Бестолковым», «Ромео + Джульетте» и «Ночам в стиле буги», именно она уговорила участников группы Stealers Wheel позволить включить песню «Stuck in the Middle With You» в знаменитую сцену с отрезанием уха из «Бешеных псов», хотя изначально они не хотели давать согласие на ее использование в таком жестком моменте.

В итоговый список саундтреков попали многие проекты Рахтман — в частности, на десятом месте оказалось «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино. «Это ключевой фильм 90-х, в котором икона диско 70-х (имеется в виду Джон Траволта, который снискал такую славу после фильма «Лихорадка субботнего вечера». — Прим. «Газеты.Ru») танцует твист в бургерной забегаловке в стиле 50-х», — отмечается в статье. Также авторы материала напомнили, что коммерческий успех саундтрека к «Чтиву» обеспечил в США кратковременный всплеск интереса к серф-року, популярному в 60-х годах.

На девятую позицию Pitchfork поместил пятый альбом The Beatles «Help!», часть песен с которого звучала в комедии «На помощь!» Ричарда Лестера с членами легендарной группы в главных ролях. «В любом случае «Help!» является саундтреком лишь номинально, но все же это обворожительный снимок The Beatles в решающих момент их развития», — полагает Филип Шербурн.

Следом идет вторая полнометражная лента Уэса Андерсона «Академия «Рашмор», которая в 1998 году стала для молодого кинематографиста большим прорывом. Один из авторов статьи пишет, что в работах постановщика, чьи «годы становления совпали с расцветом MTV», звуковая и визуальная составляющие неразрывно связаны друг с другом: «Режиссер и сценарист часто использовал музыкальный подход к кинопроизводству — находя песню, которая затрагивает его синапсы, а затем воображая сцену».

Седьмую строчку заняла драма Софии Копполы «Трудности перевода» с Биллом Мюрреем и Скарлетт Йоханссон в главных ролях. Составители топа выделили сцену в караоке, где пьяный герой Мюррея поет хит Roxy Music «More Than This», отметив умение постановщицы подчеркнуть болезненный подтекст истории с помощью музыки. Главной находкой фильма авторы Pitchfork назвали песню шугейз-группы The Jesus and the Mary Chain «Just Like Honey» — «идеальное романтическое объяснение в любви в этой превосходно неразборчивой финальной сцене», которое здесь выполняет функцию «вместо тысячи слов».

Пятерку финалистов открывает культовая лента отца современного афроамериканского кинематографа Спайка Ли «Делай как надо!», в которой он также выступил в качестве сценариста и исполнителя одной из главных ролей. Несмотря на то, что ключевой композицией картины является «Fight the Power» хип-хоп-команды Public Enemy («Motown Records могли бы попросту зациклить эту песню на все 80 минут саундтрека — и им бы все сошло с рук»), Pitchfork предлагает обратить внимание и на другие вошедшие в фильм сочинения: «Can't Stand It» Steel Pulse и «My Fantasy» Тедди Рили и Guy. «Наряду с великолепным джазом, сочиненным Биллом Ли, отцом Спайка, лучезарные баллады и бойкие летние гимны в саундтреке «Делай как надо!» — прекрасное воплощение городской жизни летом», — утверждает Ларри Фицморис.

Саундтрек к «Космической одиссее 2001 года» Стэнли Кубрика журналист Грейсон Хэвер Каррен называет «памятником важности сохранения художественного видения вопреки ожиданиям руководства, монолитом настаивания на идее, в верности которой вы уверены».

Четвертое место — криминальная лента ямайца Перри Хенцеля «Тернистый путь», одна из ключевых картин ямайского кинематографа. На родине фильм получил культовый статус, а полностью составленный из регги саундтрек обеспечил популярность этого жанра в США и остальном мире: «Культовая классика Хенцеля не обязательно является tour de force в области сторителлинга или актерского мастерства, но она всегда будет важным фильмом из-за того, что она сделала для Ямайки и крупнейшего культурного продукта этой страны на экспорт».

«Бронзу» авторы Pitchfork вручил знаменитой ленте Дэнни Бойла «На игле». «Трейнспоттинг» и его саундтрек отражали эффекты собственного наркотического сюжета: кратковременный приход, за которым следовали саморазрушительные последствия», — пишет Лора Снейпс. На ее взгляд, фильм только выиграл от того, что Дэвид Боуи и Oasis отказались лицензировать свои треки (Ноэл Галлахер сначала думал, что речь в ленте буквально пойдет о неких любителях поездов, и впоследствии сильно жалел, что отказался от проекта). «Несмотря на свой культурный багаж, саундтрек к «На игле» выдерживает проверку временем, поскольку — в отличие от других представителей эпохи — он восторженный, а не раздраженный, и отражает присущую поколению короткую вспышку слепого оптимизма, испытываемого несмотря на все доказательства обратного», — заключает обозревательница.

Второе место досталось альбому артиста, ранее известного как Принс, «Purple Rain», который стал саундтреком к одноименной картине Альбертом Магноли «Пурпурный дождь». Знаменитый музыкант снялся в фильме в главной роли, поскольку на тот момент считал актерство единственным способом развития своей карьеры, считает Джейсон Грин. «Что, в сущности, можно сказать о фильме с песнями «The Beautiful Ones», «When Doves Cry» и «Purple Rain» внутри? Если бы на протяжении этих 90 минут Принс только и делал, что стирал свои шарфы, фильм по-прежнему остался бы шедевром по умолчанию», — считает он. По мнению журналиста, «Purple Rain» запечатлел артиста на пике его возможностей, став одной из самых мощных поп-записей прошлого века — и «одной из лучших, что мы когда-либо сможем получить». «То, что в довесок к нему шел дурацкий фильм в эстетике кэмпа, — это просто бонус», — заключает журналист.

Лучшим из всех существующих саундтреков авторы статьи назвали альбом с музыкой из культовой блэксплотейшн-ленты Гордона Паркса — младшего «Суперфлай» (она же «Крутой»). По мнению журналистов Pitchfork, музыка соул-исполнителя Кертиса Мэйфилда была не просто аккомпанементом к разворачивающемуся на экране действию, но и помогала выстраивать мир, в котором существовали герои. Вышедший в 1972 году «Суперфлай» вошел в историю как одна из жемчужин своего жанра (наряду с предыдущей работой Паркса-младшего «Шафт»), однако саундтрек Мэйфилда снискал такую популярность, что в итоге оттенил саму ленту.

Помимо вышеперечисленных картин в топ-50 также вошли «Сияние» Кубрика, «Плетеный человек» Робина Харди, «Черная пантера» Райана Куглера, «Одиночки» Кэмерона Кроу, «Полуночный ковбой» Джона Шлезингера, «Вечное сияние чистого разума» Мишеля Гондри, обе части «Убить Билла» Тарантино, «Бестолковые» Эми Хекерлинг, «Под кайфом и в смятении» Ричарда Линклейтера, «Выпускник» Майка Николса, «Умница Уилл Хантинг» Гаса Ван Сента, «Вечер трудного дня» Лестера (также с участием ливерпульской четверки), «Ворон» Алекса Пройаса, «Славные парни» Мартина Скорсезе, «Водная жизнь Стива Зиссу» Уэса Андерсона, «О, где же ты, брат?» братьев Коэн, «Ночи в стиле буги» Пола Томаса Андерсона, «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы, «Бархатная золотая жила» Тодда Хейнса и другие.