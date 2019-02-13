Наступила на Лего: Алита провалилась в США?

Грядущий киноуикенд в США продлится не три дня, как это бывает в большинстве случаев, а четыре, — связано это с так называемым Днем президента, государственным американским праздником, который в этом году выпал на 18 февраля. В связи с продлением выходных, очевидно, несколько видоизменится и общая картина в западном бокс-офисе: сеансов — больше, сборы — крупнее, противостояния — жарче.

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Согласно экспертам, лидером предстоящих выходных станет «Лего фильм 2», триумфатор предыдущей недели. По мнению заокеанских прогнозистов, анимационная лента, достаточно средне стартовавшая на домашней арене ($34 млн), соберет за 15-18 февраля (здесь и далее именно четыре дня — «Газета.Ru») около 27 млн.

Только на второй строчке, как ожидается, дебютирует «Алита: Боевой ангел», один из главных блокбастеров года, снятый Робертом Родригесом по сценарию Джеймса Кэмерона. Высокобюджетная лента (аж $170 млн), американская премьера которой назначена на День всех влюбленных, получила не самые лучшие отзывы критиков, из-за чего, вероятно, не станет самоокупаемой, а уж в США и вовсе провалится. Утверждать об этом с более-менее четкой уверенность., впрочем, можно будет лишь по итогам предстоящего удлиненного уикенда, за который экранизация знаменитой манги по прогнозам заработает всего $22,5 млн.

Третьим должен стать фильм ужасов «Счастливого нового дня смерти», появившийся в кинотеатрах США 13 февраля. В свои стартовые выходные сиквел нашумевшего творения Кристофера Лэндона (общемировые сборы той ленты превысили $125 млн, тогда как производственный бюджет составил менее 5 млн) выручит около 17,5 млн. В отличие от той же «Алиты» о возможной недостаточной самоокупаемости второго представителя франшизы, оживившей интерес аудитории к молодежным хоррорам, говорить даже как-то стыдно: на создание продолжения авторы потратили всего $9 млн.

Прямо следом за топ-3, вероятно, финиширует еще один новичок — комедия «Ну разве не романтично?», вышедшая в американский прокат 13 февраля. Картина, права на которую ранее приобрел Netflix, заработает приблизительно $17 млн.

Замкнет пятерку сильнейших романтическая комедия «Чего хотят мужчины»: эксперты считают, что в ходе второго для себя уикенда обратный ремейк знаменитой мелодрамы нулевых с Мелом Гибсоном соберет где-то $12 млн.

Шестая строчка, скорее всего, достанется боевику «Снегоуборщик» с Лиамом Нисоном, премьера которого состоялась на прошлой неделе, — сборы ленты составят примерно $7,7 млн. На общей выручке проекта — вполне возможно — до сих пор сказывается скандал вокруг звездного актера: исполнитель главной роли в экшн-драме, напомним, недавно позволили себе расистское высказывание, и это, естественно, далеко не всем пришлось по душе.

Седьмой станет комедийная драма «1+1: Голливудская история», которая заработает около $7 млн. Неплохой результат учитывая тот факт, что для ремейка прекрасной французской комедии «1+1» эти выходные станут уже шестыми в США.

Позицией ниже расположится триллер знаменитого М. Найта Шьямалана «Стекло». Авторское кино о супергероях, обладающее ярким актерским составом (Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Джеймс Макэвой и Сара Полсон), за пятый для себя уикенд выручит в районе $5,2 млн.

Предпоследним представителем топ-10 будет главный «старичок» списка — роуд-муви «Зеленая книга», претендующий на «Оскар», в том числе и в главной номинации. Для триумфатора «Золотого глобуса» эти выходные будут уже 14-ми (!) на домашнем рынке и принесут ленте приблизительно $3,6 млн.

Наконец, закроет десятку еще один опытный боец, также попавший на главную киноцеремонию года (правда, в анимационной номинации), — «Человек-паук: Через вселенные». Девятый уикенд принесет супергеройскому мультфильму примерно $3,2 млн.