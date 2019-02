«Как Бог даст»: Лазарев оценил свои шансы на «Евровидении»

Российский певец и участник от России на песенном конкурсе «Евровидение-2019» Сергей Лазарев побывал на шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». В студии программы артист заявил, что намерен приложить максимум усилий, чтобы страна гордилась своим представителем.

«Я хочу, чтобы мы все были реалистами и понимали, что прошлое мое выступление — это другой год, другие исполнители, другие песни и расклад может быть совершенно другой. Я сделаю максимум, что от меня зависит, чтобы достойно представить страну», — цитирует Лазарева РИА «Новости».

В то же время исполнитель отметил, что исход вокального состязания будет в конечном итоге зависеть от самих зрителей. «Ну, а там как Бог даст, карта ляжет и как проголосуют зрители», — заключил он.

Кроме того, Лазарев поделился подробностями выступления на шоу в 2016 году в Стокгольме. Тогда он исполнил красочный номер, находясь в момент выступления на стене. Исполнитель отметил, что ее высота составляла три метра, и он свалился с самой верхней точки. Он добавил, что «шаги на автомате» он вместе с командой репетировал 2,5 месяца.

«На первой репетиции в Стокгольме, когда мы только вышли, я с нее (со стены. — «Газета.Ru») упал. И с того момента на все время проведения конкурса у меня был страх, что я упаду с нее», — признался Лазарев.

Слухи об очередном участии Сергея Лазарева в вокальном конкурсе в этом ходу ходили в прессе еще с начала года, однако официальная информация от представителя холдинга ВГТРК появилась 7 февраля.

«Это решение было принято телеканалом «Россия 1» и мною в том числе, потому что я долго сомневался, стоит ли повторять поездку на «Евровидение», — написал Лазарев в комментарии к публикации в инстаграме.

Артист отметил, что три года назад «сделал максимум», когда победил в зрительском голосовании. Он также попросил зрителей шоу оказать ему поддержку, пообещав им совсем «другого Лазарева».

«Пожелайте мне удачи, держите за меня кулачки, болейте, где бы вы ни находились», — обратился к своим поклонникам певец.

В студии программы «Доброе утро» на телеканале «Россия 1» Лазарев рассказал, с какой песней отправится покорять «Евровидение». Сингл был написан народным артистом России Филиппом Киркоровым совместно с греческим композитором.

«Творческий коллектив тот же, та же команда во главе с Филиппом Киркоровым, естественно. Песню, которую он предложил мне, он написал в соавторстве с греческим композитором», — поведал Сергей.

Филипп Киркоров, не понаслышке знающий, что значит выступать на «Евровидении» — артист принимал участие в вокальном состязании в 1995 году, но занял лишь 17-ю позицию в рейтинге, пообещал, что Лазарев «не подведет» страну на конкурсе.

«Мы открываем очередную страницу «новейшей истории» «Евровидения» for RUSSIA! Надеемся на вашу поддержку, веру и любовь! Пожелайте нам удачи! «DREAM TEAM» — снова вместе! Сережа не подведет! До встречи в Тель-Авиве!» — написал в своем инстаграме Киркоров.

В этом году «Евровидение-2019» пройдет в Израиле 14-18 мая. Участие в 64-м «Евровидении» является возможностью для 35-летнего вокалиста взять реванш на конкурсе, где три года назад он, выступая с композицией «You Are the Only One», занял третье место и оказался в шаге от победы. В своих ранних интервью исполнитель рассказывал, что решится повторно принять участие в «Евровидении» только в том случае, если он будет уверен в том, что его песня принесет ему победу.

В прошлом году Россию на «Евровидении» представляла певица Юлия Самойлова, которая должна быть принять участие в конкурсе еще в 2017-м, когда мероприятие проходило на Украине. Тогда, однако, выступлению артистки помешал скандал — Самойлову, с раннего возраста прикованную к инвалидной коляске, не пустили на территорию страны из-за посещения Крыма уже после референдума на полуострове. В итоге представителя страны в том году на «Евровидении» не было. В 2018-м же Самойлова не смогла преодолеть полуфинал конкурса.