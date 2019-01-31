«Грусть и боль»: Садальский отрекся от дружбы с Удовиченко

Известный советский и российский актер и журналист Станислав Садальский заявил, что не видит смысла в том, чтобы налаживать отношения с народной артисткой России Ларисой Удовиченко, с которой его когда-то связывала близкая дружба. Об этом шоумен написал в инстаграме, опубликовав их совместную фотографию.

«Сижу и думаю <...> Зачем нам нужны воспоминания и примирение? Они нам приносят грусть и боль! То, что разбито, уже никогда не будет прежним, и лучше вспоминать о том, как это выглядело, когда было целым, чем склеить, а потом до конца жизни лицезреть трещины. Пусть остается, как испорчено!» — отметил шоумен.

При этом, судя по оставленному под публикацией хэштегу «Скучаю», Садальский все же не исключает возможности примирения с 63-летней актрисой. Подводя итог философским рассуждениям, журналист поинтересовался у подписчиков, правильно ли он говорит.

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Комментаторы Станислава, в свою очередь, поделились на два лагеря. Одни намекнули, что разбитую чашку уже не склеить и артистам нужно жить дальше, другие, наоборот, пожелали бывшим друзьям скорейшего примирения, отметив, что им нужно раскаяться. В числе последних нашлись и поклонники самой Удовиченко, которые заметили, что Лариса до сих пор числится у него в подписчиках, а значит, она забыла обо всех прошлых обидах и не держит на него зла.

«Время стирает взаимосвязь между людьми», «Надо восстанавливать отношения. Они принесут еще много радости. Пока не поздно…», «Стас, надо уметь прощать и забывать плохое», — поделились своими мыслями подписчики актера.

Конфликт между некогда близкими друзьями Станиславом Садальским и Ларисой Удовиченко, сыгравшими в многосерийном фильме «Место встречи изменить нельзя», произошел после празднования 50-летнего юбилея артистки почти 14 лет назад. Тогда в СМИ появилась информация о том, что во время торжества у знаменитости якобы случился приступ белой горячки. После этого актриса решила, что скандальные слухи распространил сам Садальский. По некоторым данным, он тайно забронировал столик для корреспондентов в одном из соседних залов, где проходил праздник Удовиченко.

Сам журналист в интервью Дмитрию Гордону в 2007 году признавался, что обвинения коллеги по цеху его сильно обидели.

«Вот этого я ей никогда не прощу! «А-а-а, ты вот написал, — она мне кричала, — я к тебе на похороны не приду!». — «Лара, — ответил я, — не волнуйся, зато я к тебе точно приду», — заявил он.

— Потом мы еще пару раз выходили на сцену, но это уже было что-то ужасное. Плохо она играла, делала так: «Я люблю тебя, люблю, сю-сю-сю!». Я ей в сердцах сказал: «Я не Бог — не прощаю»».

Примечательно, что до этого Садальский не раз ударялся в ностальгию о прошлых отношениях с Удовиченко. В 2017 году 67-летний актер посвятил Ларисе трогательное послание, сопроводив его совместной фотографией в инстаграме.

«Она — очаровательное, прелестное созданье. Насколько мне известно, у нее есть один только недостаток. К сожалению, этим единственным недостатком является отсутствие вкуса. Я ей не нравлюсь», — процитировал известного английского писателя Чарльза Диккенса шоумен.

Ранее Станислав Садальский публично высказался в адрес пародиста Максима Галкина, назвав того «ужасно бездарным». В то же время, народный артист Грузии признался, что восхищается супругой юмориста — Аллой Пугачевой.

«Я Галкина терпеть не могу. Трясет от него, потому что это — махровая самодеятельность. Он ужасно бездарный. Просто говорит текст, а таланта нет, кроме наглости — ничего нет. Он умный, образованный, но мне абсолютно неинтересно его творчество. Галкин и Пугачева встретились: она — солнце, он — черное донце. Видимо, кому чего не хватает», — заявил Садальский в эфире программы «Выход в люди».

Шоумен и ранее критиковал Галкина. В минувшем апреле, в частности, Станислав при помощи инстаграма выругался в адрес отечественной эстрады, прикрепив к записи фото, на котором он запечатлен на фоне афиши концерта Максима.