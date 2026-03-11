В США заявили, что конфликт на Ближнем Востоке выгоден России

Миршаймер: атака США на Иран усугубила положение Украины в конфликте с Россией

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер рассказал в эфире Youtube-канала норвежского политолога Гленна Дизена, что атака США на Иран усугубила положение Украины в конфликте с Россией.

По его словам, США тратят на конфликт с Ираном те ресурсы, которые они могли бы отдать европейцам, а те, в свою очередь, Украине.

«Все это вредит усилиям Украины на поле боя, ведь мы тратим огромные объемы боеприпасов. В ход уже пошли системы Patriot, THAAD и тому подобное», — поделился профессор.

Кроме того, усилия Запада по расшатыванию экономики России также терпят крах, добавил Миршаймер. При сокращении потока нефти из Персидского залива возрастет спрос на российские нефть и газ, и Запад уже «видит этому доказательства».

В начале февраля Миршаймер говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в конце концов окажутся в безвыходной ситуации, а Киеву придется подписать соглашение с Москвой.

Он затруднился представить сделку, которая удовлетворит все стороны конфликта. Единственная надежда состоит в том, что ситуация на Украине ухудшится до такой степени, что у нее не останется выбора, и она заключит соглашение с Россией о «холодном мире», сказал профессор. По его словам, «это единственно возможный исход».

Ранее в Раде не захотели вести переговоры с Россией в текущих условиях.