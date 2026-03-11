Глава Рособрнадзора рассказал о новой модели высшего образования

Музаев: переход на новую систему высшего образования не повлияет на ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил РИА Новости, что переход на новую модель высшего образования не повлияет на Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

По словам Музаева, с помощью ЕГЭ и дальше будут проверять школьные знания выпускников и отбирать абитуриентов в вузы.

«Переход на новую систему высшего образования на саму процедуру проведения ЕГЭ не повлияет», — поделился глава ведомства.

4 марта глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что основной период ЕГЭ в 2026 году пройдет с 1 июня по 9 июля. По его словам, основной период начнется с 1 июня и продлится до 7 июля, 8 и 9 июля станут дополнительными днями для пересдачи одного из предметов.

До этого в Рособрнадзоре при этом исключили вероятность утечки вариантов и ответов ЕГЭ в сеть Интернет. По словам главы ведомства Анзора Музаева, действующая система контроля за созданием и хранением экзаменационных материалов отличается высоким уровнем безопасности и прошла ряд экспертных проверок.

Ранее Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ для подведомственных вузов на 2026/2027 учебный год.