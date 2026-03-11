Размер шрифта
Глава Рособрнадзора рассказал о новой модели высшего образования

Музаев: переход на новую систему высшего образования не повлияет на ЕГЭ
Виталий Белоусов/РИА Новости

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил РИА Новости, что переход на новую модель высшего образования не повлияет на Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

По словам Музаева, с помощью ЕГЭ и дальше будут проверять школьные знания выпускников и отбирать абитуриентов в вузы.

«Переход на новую систему высшего образования на саму процедуру проведения ЕГЭ не повлияет», — поделился глава ведомства.

4 марта глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что основной период ЕГЭ в 2026 году пройдет с 1 июня по 9 июля. По его словам, основной период начнется с 1 июня и продлится до 7 июля, 8 и 9 июля станут дополнительными днями для пересдачи одного из предметов.

До этого в Рособрнадзоре при этом исключили вероятность утечки вариантов и ответов ЕГЭ в сеть Интернет. По словам главы ведомства Анзора Музаева, действующая система контроля за созданием и хранением экзаменационных материалов отличается высоким уровнем безопасности и прошла ряд экспертных проверок.

Ранее Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ для подведомственных вузов на 2026/2027 учебный год.

 
