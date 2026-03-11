Размер шрифта
Стало известно, сколько россиян готовы получать серую зарплату

Почти 80% опрошенных россиян готовы получать серую зарплату, если их доход вырастет
«Газета.Ru»

Только каждый пятый опрошенный россиянин (чуть более 20%) не готов получать зарплату в конверте. 79% готовы перейти на серую зарплату, если их доход станет больше. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

Респонденты, которые не готовы получать серую зарплату, считают, что официальный доход, помимо самой суммы выплаты, несет в себе массу других плюсов: защищенность от произвола работодателя, и «чистое» налоговое поле, и кредитную историю, и отчисления в Социальный фонд России, из которых формируются пенсионные накопления.

19% готовы перейти на «серую» занятость в случае, если их доход станет значительно больше. Рост сумм «в конверте» обусловлен тем, что работодатель «сэкономит» на вас гораздо больше, если не будет платить официально: помимо отчислений НДФЛ от 13% и выше, в зависимости от дохода сотрудника, он платит соцвзносы и другие отчисления. Также работодателю придется платить больше, если он будет официально сокращать сотрудника в будущем: необходимо выплатить два или три оклада, в зависимости от ситуации.

Еще 60% участников исследования заявили, что готовы перейти с официальной зарплаты на «серую», если доход станет хоть на сколько-то выше. 

На вопрос о размере зарплат больше половины респондентов (52%) назвали суммы менее 50 тыс. рублей в месяц. Доход от 50 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц получают 33% участников опроса. Еще 15% заявили, что получают более 100 тыс. рублей в месяц.

В опросе приняли участие более 17 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее россиян предупредили, что в 2026 году их зарплаты будут расти более медленными темпами.

 
