Мать фигуристки Костылевой послужила причиной ухода чемпиона России от Плющенко к Тутберидзе

Причиной ухода чемпиона России по прыжкам Никиты Сарновского и его сестры Софии из академии Евгения Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе послужил конфликт с матерью фигуристки Елены Костылевой Ириной. Об этом пишет РИА Новости.

«Одна из важнейших причин – конфликты с Костылевой-старшей», — указал источник, знакомый с ситуацией.

Об уходе Сарновских стало известно 10 марта. У Костылевой-старшей был конфликт с семьей Сарновских, в своих публикациях она нередко позволяла себе грубые и оскорбительные высказывания — к примеру, в феврале она назвала «мразотой» Софию Сарновскую из-за того, что та якобы помешала ее дочери в тренировочном прокате.

18-летний Сарновский — чемпион России по прыжкам 2026 года, победитель первенства России старшего возраста (2025), серебряный призер Российско-китайских молодежных игр (2025) и победитель этапов юниорского Гран-при России. В свой первый взрослый сезон (2025/26) на этапах Гран-при России он занял седьмое место в Москве и четвертое в Омске, а на декабрьском чемпионате страны стал 11-м.

13-летняя Сарновская на первенстве России стала десятой. Для нее сезон-2025/26 стал дебютным на юниорском уровне.

Ранее мать Петра Гуменника отреагировала на судебный иск против программы сына.