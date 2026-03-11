На Сахалине глыба льда рухнула на четырехлетнего ребенка

На Сахалине ребенок попал в больницу после падения глыбы льда с крыши

В Южно-Сахалинске глыба льда упала на четырехлетнюю девочку, когда она выходила из подъезда с отцом, ребенок госпитализирован с трещиной в черепе и переломом ноги. Об этом сообщает СУ СК по Сахалинской области.

Инцидент произошел 6 марта на улице Большая Полянка. Мать пострадавшей рассказала, что девочка вместе с отцом выходила из подъезда в магазин, когда на нее рухнула глыба льда.

Ребенок упал и ударился затылком. Дома девочка пожаловалась на боль в ноге, вызвали скорую. В больнице диагностировали трещину в затылочной части длиной 5 см и перелом ноги.

«Сейчас дочь загипсована с поясницы до кончиков пальцев ног. По предварительным прогнозам, около месяца она будет в гипсе, затем при помощи ходунков и костылей будем заново учиться ходить», — рассказала мать пострадавшей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее глыба льда обрушилась на прохожую в центре Москвы.