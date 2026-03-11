В Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны в ночь на 11 марта сбили 185 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что военные уничтожили дроны самолетного типа над Астраханской областью, акваторией Азовского моря, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областями, над Краснодарским краем, над Курской и Ростовской областями, над Республикой Крым, над Самарской и Саратовской областями, а также над акваторией Черного моря.

Утром 11 марта губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что накануне вечером и в ночь на 11 марта системы противовоздушной обороны вечером и ночью отразили атаку более 40 украинских беспилотников в Таганроге и пяти районах региона.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе средства противовоздушной обороны отразили атаку Вооруженных сил Украины. По его словам, гражданские объекты не получили повреждений.

Кроме того, взрывы раздались над Сочи и федеральной территорией Сириус на фоне атак украинских беспилотников.

Ранее герой России рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО.