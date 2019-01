«Черная Пантера» и «Черный клановец»: названы номинанты «Оскара»

Американская киноакадемия огласила список номинантов на премию «Оскар» по итогам 2018 года. На этот раз церемония прошла в нетрадиционном формате — ее трансляция была размещена на официальном сайте. Ведущими мероприятия стали Трэйси Эллис Росс, исполнившая главную роль в сериале «Подруги», и Кумэйл Нанджиани, известный по шоу «Силиконовая долина». Сама церемония вручения наград состоится 24 февраля 2019 года.

В номинации «Лучший фильм года» были представлены восемь картин, в числе которых комедийная драма «Зеленая книга» Питера Фаррелли, «Рома» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона, «Звезда родилась» Брэдли Купера, драма «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, «Черный клановец» Спайка Ли, а также «Черная Пантера», «Богемская рапсодия» и «Власть».

Судя по комментариям, оставленным в официальном аккаунте киноакадемии, подобный выбор претендентов на победу в главной номинации «Оскара» пришелся по вкусу далеко не всем. «Черная Пантера» и «Богемская рапсодия»? Какая шутка!», «Черная Пантера — самый переоцененный фильм года» — пишут возмущенные пользователи, в то время как другие строят догадки, кто из номинантов станет обладателем престижной статуэтки.

По данным зарубежных изданий, одним из фаворитов американской киноакадемии может стать байопик о Фредди Меркьюри и группе Queen «Богемская рапсодия». Ранее биографическая картина о великом музыканте выиграла в категории «Лучший драматический фильм», а также номинации «Лучший актер в драматическом фильме» (Рами Малек) премии «Золотой глобус».

В то же время конкуренцию ленте может составить комедийная драма «Зеленая книга» Питера Фаррелли. На днях Гильдия продюсеров Америки назвала картину лучшим фильмом 2018 года. Также творение Фаррелли стало рекордсменом церемонии по числу призов «Золотого глобуса» («Лучший фильм — комедия или мюзикл», «Лучший актер второго плана» — Махершала Али — и «Лучший сценарий»).

Кроме того, в числе номинантов фигурирует выдающаяся работа Альфонсо Куарона «Рома» о судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах, которая показала неплохой результат на «Золотом глобусе», забрав две статуэтки — лучший фильм на иностранном языке и лучший режиссер года. Лидером по числу номинаций также стала комедия Йоргоса Лантимоса «Фаворитка» о политических интригах во время периода царствования английской королевы Анны в ХVIII веке.

В номинации «Лучший режиссер» представлены Куарон, Йоргос Лантимос («Фаворитка»), Адам Маккей («Власть»), а также Спайк Ли, снявший фильм «Черный клановец» о противостоянии темнокожего полицейского и его напарника с Ку-клукс-кланом, и Павел Павликовский c драмой «Холодная война», повествующей об отношениях музыканта и певицы на фоне холодной войны.

В категории «Лучшая актриса» представлены Гленн Клоуз («Жена»), Леди Гага («Звезда родилась»), Оливия Колман («Фаворитка»), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»), Ялица Апарисио («Рома»). Месяцем ранее шестикратная номинантка на премию «Оскар» Клоуз получила «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса в драматическом фильме». Колман была удостоена этой же награды в номинации для исполнительниц главной роли в комедии или мюзикле («Фаворитка»).

В числе претендентов на «Оскар» в категории «Лучший актер» названы Рами Малек («Богемская рапсодия»), Кристиан Бэйл («Власть»), Вигго Мортенсен («Зеленая книга»), Брэдли Купер («Звезда родилась») и Уиллем Дефо («На пороге вечности»). 37-летний Малек ранее был удостоен «Золотого глобуса» в категории «Лучший актер в драматическом фильме». Кристиан Бэйл, в свою очередь, получил награду как лучший актер в комедии или мюзикле, а также главную актерскую премию «Выбор критиков» (Critics' Choice Movie Awards).

Среди номинанток на получение приза в категории «Лучшая актриса второго плана» оказались Эми Адамс («Власть»), Эмма Стоун («Фаворитка»), Марина Де Тавира («Рома»), Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»), Рэйчел Вайс («Фаворитка»). На звание лучшего актера второго плана, в свою очередь, посоревнуются Махершала Али («Зеленая книга»), Ричард Грант («Сможете ли вы меня простить?»), Адам Драйвер («Черный клановец»), Сэм Эллиотт («Звезда родилась») и Сэм Рокуэлл («Власть»). В этом году Али уже получил премию «Золотой глобус» в соответствующей категории.

Что касается музыкального сопровождения, то в этот раз в номинации «Лучшая песня» поборются «Shallow» («Звезда родилась»), «All the Stars» («Черная пантера»), «I'll Fight» («RBG»), «When a Cowboy Trades His Spurs for WIngs» («Баллада Бастера Скраггса») и «The Place Where Lost Things Go» («Мэри Поппинс возвращается»).