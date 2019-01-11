Опять топлесс: Волочкова затмила Бузову на отдыхе

Известная прима-балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Ольга Бузова встретились на мальдивском пляже, где сделали совместное фото для подписчиков.

«Хотела спрятаться от всех, но к счастью мне не дал это сделать один чудесный человек. Ольга Бузова, которая тоже выбрала этот замечательный остров. Мальдивы объединяют», — написала танцовщица в инстаграме.

Примечательно, что артистки оказались на острове буквально в одно и то же время. С разницей в несколько дней 42-летняя Волочкова заселилась раньше, чем Бузова, которая приехала на Мальдивы вместе со своей младшей сестрой Анной.

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Судя по фотографии, за время пребывания на песчаном пляже Анастасия успела покрыться бронзовым загаром. При этом в отличие от Ольги, одетой в майку и мини-шорты, скандальная танцовщица позирует лишь в крохотном бикини.

После того, как снимок попал в Сеть, на девушек обрушился шквал критики. Так, комментаторы отметили контраст между Волочковой и телеведущей, которая, в свою очередь, не отличается загорелым оттенком кожи. Балерину обвинили в «неподобающем» купальнике, язвительно отметив, что девушка уже давно выросла «из 42 размера».

В комментарии сайту «Комсомольская правда» танцовщица рассказала, что не в первый раз отдыхает на Мальдивах. Она также добавила, что не обращает внимание на негативные комментарии.

«Я уже похожа на «мальдивскую шоколадку». Как бы не старались комментаторы в Инстаграме, грязь ко мне не прилипает. Прилипает только загар», — цитирует Волочкову СМИ.

Интересно, что 32-летняя Бузова, взорвавшая интернет хитами «Мало половин» и «Wi-Fi», не опубликовала совместный с балериной снимок в своем инстаграме. Вместо этого она заинтриговала подписчиков фотографией возле бассейна с загадочным хештегом «я знаю, что ты смотришь».

«Как бы хотела, чтобы ты это увидел вживую, а не фотографии», — написала Ольга в комментарии к снимку.

Подписчики телеведущей стали выдвигать свои предположения относительно того, кто является тем самым адресатом исполнительницы. Некоторые посчитали, что речь снова идет об известном шоумене Тимуре Батрутдинове. Другие отметили, что Бузова якобы тайно расписалась со своим пиар-менеджером Антоном Богославским.

Ранее стало известно, что номер российской исполнительницы Ольги Бузовой не попал в итоговую версию гала-концерта «Рождество с Григорием Лепсом». Мероприятие состоялось 26 декабря, а его телевизионная версия вышла в эфир 7 января. Любопытно, что и в прошлом году выступление певицы на рождественском концерте Лепса с песней «Мало половин» также осталось за кадром.

В поддержку Бузовой выступил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он предположил, что решение Первого канала может быть связано с введением цензуры на российской эстраде, о которой говорил певец Дима Билан.

«Он призывал ввести цензуру в шоу-бизнесе, если артист или постановка не соответствует определенным параметрам. Бузова далеко не первая, кто попал в эти жернова. Другое дело, что благодаря соцсетям о том, что она там выступала, знает большинство, и скрыть подобный факт уже значительно сложнее. Раньше, если тебя нет в телевизоре, то вроде бы и не существуешь вовсе»,

— заявил общественный деятель.

Известно, что после выступления на «Рождестве с Григорием Лепсом» артистка рассказала, что почувствовала себя нехорошо — пришлось даже вызвать врача, который поставил ей капельницу. Недостаток отдыха певица решила компенсировать паузой в творчестве и отпуском на Мальдивах.

«Середина января, а это значит, что наступает мой долгожданный отпуск! Я его ждала год! Только в январе перед своим днем рождения я позволяю себе вот так все оставить, отложить на февраль и улететь отдыхать. Это такое счастье» — написала Бузова в инстаграме.

В конце декабря прошлого года российская балерина Анастасия Волочкова побывала в студии провокационного шоу «Секрет на миллион», где рассказала, что в ее жизни появился новый мужчина. Она также отметила, что познакомилась с новым возлюбленным на встрече общих знакомых. По ее словам, это не было любовью с первого взгляда — отношения завязались постепенно, «по велению сердца».