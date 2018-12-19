«Не верьте»: дочь Тереховой затравили за крик о помощи

Дочь народной артистки страны Маргариты Тереховой Анна заявила, что ей не стыдно просить о финансовой помощи на содержание знаменитой матери, страдающей от болезни Альцгеймера. Ранее Анна и Александр Тереховы, сыновья звезды «Белорусского вокзала», «Собаки на сене» и «Зеркала», стали гостями программы «Эксклюзив» на Первом канале, в ходе которой рассказали про нынешнее состояние 76-летней актрисы и заявили о необходимости денежных средств на ее лечение.

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Некоторых зрителей призыв Анны при этом возмутил — по их мнению, публичные люди не должны просить у поклонников «народных денег». Другие пользователи отметили, что просьба Тереховой-младшей о средствах на лечение выглядит странной, так как вылечиться от болезни Альцгеймера невозможно. Комментируя критику, дочь всенародной любимицы призналась, что родственникам актрисы решение пойти на Первый канал далось непросто.

«Нам было трудно принять решение, чтобы согласиться пойти на Первый канал с откровением о болезни мамы. Мы это сделали для того, чтобы сказать правду. Отвечать на злые, грязные комментарии здесь и в СМИ — не считаем нужным. Это было и будет, к сожалению.. Не верьте. Бог всем судья»,

— написала Анна в фейсбуке.

Женщина также подчеркнула, что основная ответственность по уходу за Тереховой лежит именно на ней.

«У меня есть только моя работа в театре. Спонсоров и благодетелей нет, есть помощь театра Моссовета, пенсия мамы, — посетовала дочь в интервью «Комсомольской правде». — Здоровье мое, к сожалению, в последнее время серьезно пошатнулось. Мы согласились на предложение Первого канала и обратились за помощью. Я не стесняюсь этого, потому что Маргарита Терехова — великая актриса, она достойна любви, уважения, памяти и сострадания. Все средства пойдут на лекарства, еду, лечение, зарплату сиделкам».

Примечательно, что еще в конце августа Анна Терехова, пошедшая по стопам матери и ставшая актрисой, заявляла об уходе из Московского государственного Театра Луны под руководством Сергея Проханова на фоне секс-скандала.

Согласно артистке, ее сначала лишили роли, а затем и вовсе стали угрожать. Виновницей ситуации Терехова тогда назвала режиссера Дарья Попову — женщина якобы пригрозила Анне «перекрытием кислорода» в профессиональной сфере, несмотря на то что актриса пыталась «спокойно и корректно поговорить» с Поповой.

«У меня был шок! Попыталась спокойно и корректно поговорить с гражданкой Поповой, однако она выбрала отнюдь не дипломатический подход, опустившись до оскорблений и угроз. Заявила, что перекроет кислород в профессиональной сфере, если буду возмущаться. Многое понимаю, в том числе когда более высокопоставленный человек, имеющий полномочия, пытается продвинуть своего фаворита, но всему есть предел! Я не заслужила столь унизительного отношения», — рассказала Терехова

По словам Анны, после произошедшего она попросту не могла не уйти из театра.

«Мы грандиозно поскандалили. Развернуться и уйти, хлопнув дверью, было единственно правильным решением с моей стороны», — передает ее слова издание «Дни.Ru» со ссылкой на журнал StarHit.

Согласно СМИ, 51-летняя Терехова служила в Московском государственном театре Луны еще с прошлого века, исполнив за эти годы ряд главных ролей. В частности, артистка играла королеву Маргариту Бургундскую в спектакле Поповой «Нельская башня». Несколько лет назад данная постановка была выведена из репертуара театра, однако уже в этом году режиссер решила вернуть пьесу на сцену в обновленном виде.

На главные роли при этом Дарья набрала в основном молодых актеров, и Бургундской стала 34-летняя Дарья Цыпляева. В труппе театра, если верить прессе, этот выбор связали с личными взаимоотношениями режиссера и молодой артистки.

«Про особый союз этих двух Даш у нас давно ходят недвусмысленные слухи, — рассказал источник в театре. — Я не доверяю всяким домыслам, предпочитаю убедиться, увидев все своими глазами. Как раз на днях коллега прислала их совместную фотографию откровенно пикантного характера. Честно говоря, у меня был шок!»

В самом театре тогда комментировать эти слухи отказались, подтвердив лишь информацию об уходе из труппы Тереховой.

Добавим, что в ходе передачи «Эксклюзив» на Первом канале, главной темой которой стало нынешнее состояние народной артистки страны, сын актрисы заявил об «одной из поздних стадий» заболевания у его родственницы.

«Сложно сказать, как мама сейчас себя чувствует. Потому что при таком диагнозе — при болезни Альцгеймера — человек сам может этого не понимать. Началось все примерно десять лет назад, и сейчас мы уже на одной из поздних стадий. Мама сама не ходит, практически не говорит, но реагирует. В ней осталась какая-то неизбывная харизма. Однако в целом все довольно печально. Человек начинает пропадать, исчезать»,

— сказал Александр.

Он также признался, что близкие Маргариты Борисовны немного затянули с началом ее лечения из-за природной рассеянности звезды советского кино.

«Это происходит постепенно. Маме вообще была свойственна рассеянность, всегда находилась в какой-то ином измерении. И мне кажется, что вся эта ее рассеянность медленно перетекла в болезнь. К сожалению, в силу маминого характера добровольно пойти на обследование [она поначалу не хотела]. По незнанию мы упустили момент, когда можно было бы замедлить процесс», — заключил Терехов.